«Я не вижу в себе никакой красоты» Бывшая супермодель Линда Евангелиста впервые снялась для журнала после неудачной косметической процедуры. И рассказала, как превратилась в затворницу

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Бывшая модель Линда Евангелиста снялась для обложки американского журнала People и дала изданию. Это ее первая профессиональная фотосессия с тех пор, как несколько лет назад она перестала появляться на публике из-за неудачной косметической процедуры. Журнал опубликовал ее снимки и интервью 16 февраля.

56-летняя Евангелиста — одна из самых известных моделей 1990-х наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Kейт Мосс, Кристи Терлингтон. Их называли «Большой шестеркой» и . Евангелиста снялась для более чем 700 журнальных обложек, в том числе 11 раз появлялась на обложке американского Vogue. «Ни одна модель не была большей супермоделью, чем Линда», — заявила People главный редактор Vogue Анна Винтур. Евангелиста также известна о том, что она не встает с кровати «меньше чем за 10 тысяч долларов». Позднее она говорила, что пожалела об этих словах, и извинялась за них.

К 2017 году Евангелиста перестала появляться на публике и почти не выкладывала свои фото в инстаграме, где у нее были сотни тысяч подписчиков. Таблоиды публиковали снимки бывшей модели, сделанные папарацци, и отмечали ее изменившуюся фигуру. В сентябре 2021 года Евангелиста впервые объяснила, что перемены в ее внешности связаны с осложнением от косметической процедуры, которая, по словам экс-модели, «жестоко изуродовала ее». Речь шла о неинвазивной процедуре под названием криолиполиз. Ее применяют для уменьшения локальных жировых отложений под действием низких температур.

Евангелиста сказала, что прошла курс криолиполиза на аппарате CoolSculpting от американской компании Zeltiq и стала жертвой редкого осложнения — парадоксальной жировой гиперплазии, при которой жировые отложения после процедуры не уменьшаются, а разрастаются. По словам Евангелисты, о риске такого осложнения ее не предупреждали. «Это состояние [парадоксальная жировая гиперплазия] не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе. Из-за этого я стала затворницей», — заявила она.

Тогда же бывшая модель упомянула о судебном иске к компании Zeltiq. Журнал People уточняет, что Евангелиста подала этот иск в сентябре 2021 года, оценив свой ущерб в 50 миллионов долларов. Компания отвергает ее претензии, заявляя, что на аппаратах CoolSculpting было проведено 11 миллионов процедур по всему миру и что вся информация о рисках есть в открытом доступе.

В интервью People Евангелиста рассказала, что всегда любила моду и в юности подрабатывала сразу в нескольких местах, чтобы покупать себе одежду. Модельную карьеру она начала в 1980-х, а в конце десятилетия сделала свою знаковую короткую стрижку, которая, по словам самой модели, увеличила ее популярность и востребованность в четыре раза. На пике карьеры фигура Евангелисты, по ее словам, была эталоном. «Не поймите меня неправильно, я была стандартом [модельной фигуры]. <…> У меня не хватало времени на примерки перед показами в Милане и Париже. Я появлялась перед самыми показами, одевалась, шла на подиум, и это срабатывало», — сказала она People.

Когда Евангелиста только начала работать в модной индустрии, ей говорили, что ее карьера продлится максимум два-три года. Однако она фактически продолжалась вплоть до 2016 года, когда у модели диагностировали парадоксальную жировую гиперплазию.

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Евангелиста, по ее словам, никогда не осуждала косметические процедуры и пластическую хирургию. Она начала проходить курс криолиполиза в августе 2015 года, увидев рекламу аппарата CoolSculpting по телевизору и в журналах. Бывшая модель объяснила, что у нее были жировые отложения, от которых она не могла избавиться с помощью правильного питания и физических упражнений.

Всего Евангелиста сделала семь процедур на CoolSculpting с августа 2015 года по февраль 2016-го. Через несколько месяцев после окончания курса она стала замечать выпуклости в районе нижней челюсти, бедер и груди. Это были те самые места, где она стремилась сократить жировые отложения. Евангелиста думала, что сделала что-то не так, и стала больше заниматься спортом и меньше есть. Это ни к чему не привело, и в июне 2016 года она обратилась к врачу. «Я рыдала и говорила: „Я не ем, я голодаю. Что я делаю не так?“», — вспоминает она. Ей сказали, что это парадоксальная жировая гиперплазия, и что «никакая диета и никакие упражнения это не исправят».

Врач Евангелисты обратился к представителям CoolSculpting. Те предложили провести липосакцию — хирургическую операцию по удалению жировых отложений — за их счет, но при условии, что Евангелиста подпишет договор о неразглашении. Она отказалась и в 2016-2017 годах дважды прошла липосакцию за свои деньги. Однако это не помогло. На ее теле остались твердые уплотнения, из-за которых она вынуждена носить специальные повязки под одеждой, чтобы кожа не натиралась до крови. Евангелиста отметила, что теперь не может даже вытянуть руки вдоль тела: уплотнения мешают это сделать.

Перемены в ее теле, по словам Евангелисты, вогнали ее в такой стыд и депрессию, что она почти перестала смотреть в зеркало и выходить из дома. Исключение она делает в основном тогда, когда выйти нужно ради сына (Евангелиста воспитывает 15-летнего сына Августина Джеймса, которого родила от президента французского конгломерата люксовых товаров Франсуа-Анри Пино). По словам модели, она боится столкнуться с кем-то из знакомых или с папарацци, которые вспомнили о ней после того, как она, в отличие от других супермоделей 1990-х, не появилась на показе Versace в 2017 году.

«Тогда-то они [папарацци] пришли за мной. И я сломалась, я просто больше не могу выходить на улицу. Они говорили ужасные вещи. Они говорили, что я неузнаваема, и я не могла не согласиться с ними», — сказала Евангелиста.

Она подчеркнула, что после возрождения интереса к супермоделям все ее бывшие коллеги по подиуму вернулись к работе. Она гордится ими, а себя ощущает бесполезной, так как перестала заниматься даже благотворительной деятельностью, добавила Евангелиста. На вопрос, поддержали ли ее бывшие коллеги после того, как полгода назад она рассказала о своем диагнозе, она ответила: «У меня недостаточно смелости, чтобы отвечать на телефонные звонки». По словам Евангелисты, она не общается почти ни с кем из модной индустрии, за исключением Наоми Кэмпбелл и еще нескольких друзей.

Журналист Джейсон Шилер, который брал у Евангелисты интервью для People, обратил внимание, что она несколько раз упоминала о себе в прошлом как о другом человеке, говоря, что «ее больше нет». «Я действительно не тот человек, которым была раньше. <…> Я больше не экстраверт, я больше не занимаюсь чечеткой, не играю на аккордеоне, не готовлю, хотя любила делать все это раньше. Я не знаю, как одеваться. <…> Она [былая Линда Евангелиста] ушла. Мой дух сломлен. И если бы не мой сын, я не знаю, что бы со мной было сейчас. Он единственный, что заставляет меня двигаться дальше», — объяснила Евангелиста срывающимся голосом.

Она добавила, что решила рассказать свою историю, потому что больше не может молчать и хочет помочь людям, которые столкнулись с такими же проблемами. Но она решилась на огласку только после того, как объяснилась с сыном. Разговор произошел, когда ему исполнилось 14. «Я ненавижу то, что случившееся сотворило с нашими отношениями. Он видел эту перемену во мне, — призналась Евангелиста. — Для меня очень важно воспитать его так, чтобы он знал, что он прекрасен и что каждый человек прекрасен. И я верю, что это относится ко всем, но только не ко мне. Я не вижу в себе никакой красоты».

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Пересказала Ольга Корелина