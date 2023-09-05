О чем писать политзаключенным? Письмо-инструкция бывшего технического директора «Навальный Live» Даниэля Холодного. Ему дали восемь лет по делу об «экстремизме»

Даниэль Холодный на выездном заседании суда в ИК-6 во Владимирской области 4 августа 2023 года (в этот день его приговорили к восьми годам колонии) Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

По оценке правозащитного проекта «Мемориал.ПЗК», сегодня в России почти политзаключенных. Это люди, отбывающие наказание в виде лишения свободы или находящиеся под стражей или домашним арестом до вступления приговора в силу. Каждый месяц только по «антивоенным» делам заводят десятки уголовных дел. В такое время очень важно помнить о простом способе поддержки политзаключенных — письмах. Но о чем в них писать, если вы незнакомы с адресатом? Отвечает бывший технический директор ютьюб-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный (его в августе приговорили к восьми годам колонии по общему с Алексеем Навальным делу об «экстремизме»). Письмо Холодного из колонии опубликовал помощник Навального Илья Пахомов. «Медуза» приводит его целиком.

Думаю, многих уже утомили бесконечные посты медийных лиц с призывами писать политзэкам, но это правда безумно важно. Многие из нас были на «передовой» борьбы, а сейчас мы в тюрьме, один на один в поединке за стенами. И в этом поединке вы — наш допинг. Вы даете нам сил, напоминаете, что мы не одни.

Простой пример. После приговора я получил много писем. Благодаря вам я не грустил ни одной секунды. К тому же в этом есть и практическая польза: я два дня был занят ответами и время пролетело мгновенно (я всем отвечаю, нет ответа = потеряли). Увы, большую часть писем получают медийные политзэки. Это действительность, с которой приходится считаться. И это не хорошо. В марте 2022 [года] я сидел с замечательным, смелым парнем — Сашей Струковым. Он практически не получал писем. Но что я мог сделать? Меня никто не знал. Сейчас могу и хочу сделать.

Вечный вопрос — что написать? Да что угодно! Самое простое — новости. Все любят мемы. Почему бы не отправить? Расскажите о себе: чем занимаетесь, чем интересуетесь. Кто знает, может, окажется, что ваш адресат, как и вы, любит Путина «Доктора Кто», и у вас завяжется огромная переписка. Круто же?

Делитесь своими размышлениями на любые темы: политика, спорт, книги, музыка… Да что угодно. «У Инстасамки вышел новый трек, я послушала вчера и…» Не стесняйтесь ;) Поздравьте с днем рождения именинников. Представьте, как будет приятно Васе из получить 100 писем на день рождения. Он об этом никогда не забудет.

Если вы за границей — отправьте оттуда открытку. Я получал такие из Германии, Венгрии, Швеции и даже из Австралии. Прямо с их штампами. Это очень круто. Даже мои сокамерники и цензор были под впечатлением!

В конце концов, просто напишите слова поддержки. Политзэк — очень сентиментальный человек. Лучше написать хотя бы две строчки, чем не написать вообще ничего. Особенно если вы известный человек. Я как-то получил письмо от Нойза и выл от счастья, ведь слушаю его с 11 лет.

Помните, вы можете многое, чтобы поддержать нас. Не пренебрегайте этими возможностями!

Обнимаю всех-всех, Даня Холодный ツ

От «Медузы»: Если вы хотите написать письмо «не медийному» политзаключенному, но не знаете, где искать его контакты, вот пара полезных ссылок: база «Росузника» (через него же можно отправить письмо), список телеграм-каналов с информацией о делах заключенных от проекта «Политзек-Инфо», раздел «Кому можно написать» в антивоенной инфографике «ОВД-Инфо».

А как писать?

Пожалуйста, не забывайте Ивана Сафронова и других политзаключенных! Инструкция «Медузы» — как отправить письмо в СИЗО

А как писать?

Пожалуйста, не забывайте Ивана Сафронова и других политзаключенных! Инструкция «Медузы» — как отправить письмо в СИЗО