Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

Алексей Навальный ответил на отзывы на свой текст под названием , в котором он обвинил Бориса Ельцина и его современников в том, что к власти в России пришел Владимир Путин. Навальный раскритиковал тех, кто сомневается в том, что он пишет свои тексты самостоятельно, а также тех, кто отстранился от дискуссии под предлогом того, что Навальный находится в заключении. «Медуза» публикует его ответ полностью.

Начали приходить письма с отзывами о моем посте про страх и ненависть.

Читаю с огромным интересом. Большое спасибо всем, кто обратил внимание на эту дискуссию. Повторюсь, она не теоретическая, не историческая, не политологическая. Это самая актуальная дискуссия о том, как победить «путинский режим». Ведь этот режим — это не только Путин персонально, но и часть элиты (в широком смысле), которая считает текущий способ управления нашей страной подходящим. «Есть, конечно, перегибы, но в целом приемлемо. Иначе нельзя. Такой народ» ©.

А у нас — оппозиции — другая точка зрения… «Эээ… а какая?» — уточняют у нас избиратели. А мы, выясняется, до сих пор не определились с вопросом, нужно ли обсуждать подделку выборов и коррупцию. Победа над «путинским режимом» в конечном итоге означает победу над его сторонниками на выборах. А у нас на знаменах Чубайс, Собчак, ельцинская Конституция и союз с имени Ходорковского. Класс.

Гарантированные 1,5% на несвободных выборах и 0,5% на свободных. Обо всем этом я постараюсь подробно написать в своей реакции на реакции, когда все прочитаю и обдумаю.

«Манифест» Навального

«Я бешено ненавижу тех, кто продал исторический шанс России. Ненавижу Ельцина, Чубайса и всю продажную семейку, кто поставил Путина у власти» Первое заявление Навального после нового (19-летнего) срока. Полный текст

«Манифест» Навального

«Я бешено ненавижу тех, кто продал исторический шанс России. Ненавижу Ельцина, Чубайса и всю продажную семейку, кто поставил Путина у власти» Первое заявление Навального после нового (19-летнего) срока. Полный текст

А пока два очень важных замечания по ходу дискуссии.

Первое. Эту часть я переписывал три раза, каждый раз снижая уровень оскорблений и персональных нападок, пока не дошел до доброжелательного и конструктивного тона (кажется).

Я веду блог лет 20 и написал тысячи постов. Я сижу уже 2,5 года и тоже сумел что-то написать.

Но вот во второй раз в своей жизни (первый после поста «Мне стыдно за Михаила Ходорковского») я сталкиваюсь с реакцией в виде откровенной и наглой лжи о том, что тексты якобы пишу не я. Ложь эта варьируется от прямой («это пишет не Навальный») до еще более тошнотворного виляния и намеков в стиле «многие говорят, что писал не он, но опровержений нет, поэтому, наверное, он, но вообще кто его знает».

Обратите внимание, что это не просто вранье в соцсетях, а кто-то даже оплатил и разместил эту заказную статью.

Тут надо понять, что во лжи обвиняют меня. Я ж, выходит, вам вру. Кто-то пишет за меня, а я присваиваю себе его тексты. И не технические какие-то, а программные. Не надо придуриваться и предполагать, что я могу этого не знать. Уровень моей изоляции весьма высок. Но я, как и любой зэк, имею право на переписку и на любое свое высказывание.

Реакции на текст политика

Навальный обвинил Ельцина и его современников в том, что Россия получила Путина. Многие приняли это на свой счет — и выдвинули встречные претензии Самые интересные реакции на манифест политика

Реакции на текст политика

Навальный обвинил Ельцина и его современников в том, что Россия получила Путина. Многие приняли это на свой счет — и выдвинули встречные претензии Самые интересные реакции на манифест политика

Я уже высказывался о «сомнениях в авторстве» тех слов ясно и повторяю последний раз доброжелательно и конструктивно, но твердо.

Часть из тех, кто повторяет эту ложь, просто глупенькие. Им простим. Часть — лицемеры. Знают, что врут, но придуриваются. Это тоже ладно.

Но организаторы и постоянные настойчивые промоутеры этой идеи не только отвратительные негодяи и бессовестные люди, но и публичные доносчики (стукачи).

Объясню.

Мне за что только что 19 лет дали? За слова. В буквальном смысле. За посты, видеоролики, которые путинский суд признал экстремистскими. Значительная часть из них размещена ПОСЛЕ того, как я сел.

А в идущем сейчас следствии по делу о терроризме суть обвинения та же — публикации в интернете. Но все они размещены уже после моей посадки.

Вы не представляете, до какой степени совпадают интересы и аргументация тех лжецов и жуликов, что обсуждают мое авторство в соцсетях, и путинских следователей.

— А вы это пишете? Подтвердите авторство. А как вы это пишете? Нет, ну давайте обсудим. Как вот технически это делается? Телефон у вас есть или передаете через кого-то? Через адвокатов или через письма? Нам все-все надо узнать. Объяснитесь перед нами.

Потому то, что делают эти мерзавцы, и есть публичный донос. Они отлично все знают, все понимают, но продолжают свое: «А чем ты докажешь, что это ты? А ну-ка раскрой нам все детали. А то мы так и будем продолжать каждый раз наш блядский цирк с тем, что пишешь не ты».

«А вы их, товарищ Бастрыкин и товарищ Бортников, проверьте. Вы все проверьте и обратите внимание. Как это он сидит и продолжает нехорошие вещи и про товарища Путина писать».

«Мы его сейчас вынудим все рассказать, а вы уж примите меры. Всю цепочку накройте. Безобразия эти прекращайте».

Это все именно так и есть. Не выглядит публичным доносом, а с учетом настойчивости им является. И мне самому, положим, нечего терять, но ведь я-то не один.

Поэтому у меня такое предложение ко всем нормальным людям:

а) если видите какие-то очередные рассуждения об авторстве текстов политзэков (кроме очевидных случаев взлома соцсетей, но это сразу ясно), тем более с «а докажи нам, что это ты» и обсуждением механизма, — знайте: перед вами лжец, негодяй и доносчик. Никогда больше не доверяйте такому человеку.

б) Видите такое — заходите в комментарии и возите негодяя лицом об стол. Вопрос этот касается далеко не меня одного. Политзэков много и будет больше. Все эти тупые обсуждения осложнят жизнь и им, и их родственникам, и адвокатам.

Важное замечание номер два. Чуть ли не самая популярная реакция от тех, кто посчитал мой пост критикой в свой адрес, выглядит так: «Все Навальный неправильно написал, но я не могу критиковать его, пока он сидит в тюрьме».

Призываю абсолютно всех: давайте перестанем так рассуждать, это глупости. В тюрьмах сидит полмиллиона человек. Их всех критиковать нельзя? И не все политзэки обязательно являются какими-то хорошими и святыми людьми. Само по себе сидение в тюрьме не делает никого лучше или хуже. Судить человека надо по его делам, а не по месту нахождения.

С сидящими не нужно спорить только по всяческим тюремным темам, потому что вы в них ничего не понимаете, если сами не сидели. И даже если прочитали кучу книг об этом и родственник ваш сидел — все равно не понимаете. В этом я на собственном примере убедился. Да и не надо вам в этом ничего понимать, оно того не стоит.

И самое важное. Вы же меня так самого главного лишаете. И самого дорогого. Критики.

Как мне иначе-то думать, работать и улучшать себя?

Критика и конкуренция — основа прогресса, без них мне (и ФБК) никак.

Например, я ругаю Алексея Венедиктова и продолжу это делать. Но, объективно говоря, именно он оказал мне (и ФБК) самую ценную услугу за последний год.

Он опубликовал известное письмо Леонида Волкова. Спровоцировал огромную волну критики. Была важнейшая дискуссия и вообще, и внутри ФБК. Мы были вынуждены справляться с кризисом. Леня ушел в отставку с поста главы международного ФБК. Мы изменили некоторые наши внутренние процедуры. Мы думали, как исправить проблему, и исправили ее. Леонид очень подробно и публично объяснил свои действия (раз, два, три). Я об этом тоже сделал заявление.

ФБК получил критический опыт, исправил ошибку и стал лучше. Волков отреагировал как ответственный политик, исправил ошибку и стал лучше. Сейчас он очень успешно работает над нашим важнейшим проектом. Я тоже тогда получил свою долю критики и навсегда учту этот опыт в своей работе.

Вы, в свою очередь, тоже получили полезные знания: увидели, как ФБК справляется с кризисной ситуацией. Исправляет ли ошибку. Действует ли ответственно. Теперь вы имеете большее представление о том, чего от нас ожидать и как мы будем действовать, в том числе оказавшись во власти. Вы можете сравнить наше поведение в кризисной ситуации с поведением других политиков и политических организаций.

Критика и конкуренция оказались полезны всем.

В ситуации с моим постом (программным) то же самое.

Я нуждаюсь в вашем мнении. Если вы согласны — это важно, и я это отмечу. Если не согласны — я либо опровергну ваши аргументы, либо соглашусь с ними.

Знаете, для меня давно фраза «оппозиция снова ругается» — маркер идиота.

Это политические дебаты, даже если они в твиттере или комментах фейсбука. Без них нет жизни и нет прогресса. Если вам хочется, чтобы люди с разными точками зрения не спорили между собой, то вам в «Единую Россию» или в КПСС.

Так что критикуйте меня, пожалуйста, если не согласны, я без этого никуда.