Найдены тела восьми человек, утонувших во время экскурсии по подземным коллекторам Неглинки Задержаны двое подозреваемых в организации экскурсии

Катер спасательной службы во время поисковых работ на Москве-реке

Спасатели обнаружили тела восьми человек, участвовавших в экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Операция по поиску погибших завершена, сказал собеседник агентства. В московском управлении Следственного комитета заявили, что приступили к опознанию тел погибших.

Телеграм-канал Shot, связанный с Life, сообщает, что спасатели возле «Зарядья» нашли тело диггера-гида Константина Филиппова, который вел экскурсию, и тело одной из участниц прогулки Дарьи Быковой, а возле Большого Устьинского моста — тела главы PR-службы компании «Ланит» Дмитрия Маркушкина и его 15-летней дочери Елизаветы. Всего, по данным канала, среди восьми погибших — трое подростков 15 и 17 лет.

Экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки проходила 20 августа, когда в Москве прошел сильнейший ливень. После ливня с группой из восьми человек — диггера и семи экскурсантов — пропала связь. На следующий день в Москве-реке нашли тела четырех погибших. В Следственном комитете считают, что экскурсия организована незаконно. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК; до десяти лет лишения свободы).

Что сообщалось ранее В Москве погибли участники экскурсии по подземным коллекторам. Они утонули во время сильнейшего ливня

В Москве после допроса задержали руководителя диггеров Никиту Дубаса, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. «Предварительно, он сотрудничает со следствием», — сказал собеседник агентства. Телеграм-канал «112» утверждает, что Дубас не признает вину. СК предъявил ему обвинение и намерен ходатайствовать о его аресте.

В Петербурге задержали Александра Кима — главу компании «Спутник», владельца сайта-агрегатора по продаже туров и экскурсий. В СК отмечают, что среди фигурантов уголовного дела — гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский, который также может быть причастен к организации экскурсий. 21 августа Лазовский улетел из России в ОАЭ, он объявлен в розыск.