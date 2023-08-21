В Москве погибли участники экскурсии по подземным коллекторам. Они утонули во время сильнейшего ливня

В Москве во время сильнейшего ливня, прошедшего 20 августа, пропали как минимум пять человек, отправившиеся на экскурсию по подземным коллекторам.

По данным Baza, среди участников экскурсии были 47-летний руководитель PR-службы компании «Ланит» Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь Елизавета, их 18-летний родственник Глеб Лагашин и его подруга (по данным Mash, имя девушки — Виктория). Вел экскурсию диггер-гид.

После ливня с группой пропала связь, родственники пропавших обратились в полицию. 21 августа, пишут Mash и 112, в Москва-реке были обнаружены тела юноши и девушки (Mash пишет, что погибла Виктория, 112 сообщает, что речь идет о Елизавете). Shot, в свою очередь, пишет, что найдены три тела — юноши и двух девушек. Baza также сообщает о третьем найденном теле в районе Варварки, но указывает, что пока неизвестно, идет ли речь о ком-либо из людей, пропавших во время экскурсии по коллекторам.

РИА Новости со ссылкой на источники пишет о найденном в коллекторе возле Павелецкого вокзала теле мужчины.

Поиски остальных членов группы продолжаются. Проверяется информация, что в экскурсии могли участвовать более 20 человек (по данным Baza, записались на экскурсию 24 человека, но неизвестно, сколько из них в итоге пришли).

Как отмечает 112, на сайте, где можно было за 9 тысяч рублей с человека заказать экскурсию по коллекторам, указывается, что мероприятие не проводится во время дождя. Почему это правило было нарушено, пока неизвестно.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, как сообщает РИА Новости, призвал ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры. Сейчас такая ответственность предусмотрена только за проникновение на охраняемые объекты.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, сообщает 112. В рамках расследования на допрос вызван организатор экскурсии Никита Дубас. Константин Филиппов, который непосредственно проводил экскурсию, пишет «Подъем», числится пропавшим без вести.