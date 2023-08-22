В Петербурге задержали гендиректора компании, которая организовала экскурсию по подземным коллекторам Москвы. Во время ливня там погибли несколько человек

В Петербурге задержали Александра Кима — генерального директора компании «Спутник», которая организовала экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительнык органы.

По информации телеграм-каналов «112» и Shot, ранее Кима объявили в розыск, он пытался скрыться за границей. Сейчас директора компании «Спутник» везут в Москву. Источник ТАСС заявил, что суд изберет Киму меру пресечения.

Экскурсия по подземным коллекторам, участники которой погибли, прошла в Москве во время сильного ливня 20 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, 20 августа гид-диггер проводил экскурсию для группы из семи человек по подземной реке Неглинке. В результате погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя. Судьба остальных неизвестна. По данным СМИ, найдены тела пяти или шести человек. Shot сообщил, что днем 22 августа из Москвы-реки достали тело еще одного погибшего.

Организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения, утверждает ведомство.

Следователи установили личности трех человек, причастных к организации и проведению экскурсии. С одним из них провели следственные действия, его собирались арестовать. Вероятно, речь идет об организаторе экскурсии Никите Дубасе. Сообщалось, что 21 августа его вызывали на допрос.

По информации «Базы», еще один подозреваемый — гендиректор экскурсионного бюро «Авангард» Александр Лазовский — уехал из России после первых сообщений о пропаже группы туристов.

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