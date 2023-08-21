Суд в Великобритании приговорил медсестру Люси Летби к пожизненному заключению. Ее признали виновной в убийстве семи новорожденных детей

Журналисты у экрана, на котором транслируют сюжет о деле Люси Летби. Манчестер, 21 августа 2023 года Phil Noble / Reuters / Scanpix / LETA

Судья королевского суда Манчестера Джеймс Госс приговорил к пожизненному заключению 33-летнюю Люси Летби, работавшую медсестрой в графини Честерской в Честере, сообщает BBC News.

Присяжные 18 августа признали Летби виновной в том, что в 2015-2016 годах она убила семь младенцев и покушалась на жизнь еще шести во время работы в отделении больницы. Присяжные не смогли вынести вердикт по шести другим обвинениям в попытках убийства новорожденных. Прокуратура решает, станет ли требовать повторного судебного разбирательства по этим эпизодам.

«Это была жестокая, расчетливая и циничная кампания по убийству детей, в которую были вовлечены самые маленькие и уязвимые из них… Вы делали так, чтобы ограничение жизнедеятельности и его причины не были очевидны», — заявил судья Госс, вынося приговор.

Вы проверяли родителей… в вас была глубокая злость, граничащая с садизмом… вы не испытываете раскаяния… нет никаких смягчающих обстоятельств… преступления достаточно серьезны, чтобы требовать наказания в виде пожизненного заключения. Я приговариваю вас к пожизненному заключению. Постановляю, что положения о досрочном освобождении не применяются. Решение о пожизненном заключении [вынесено] по каждому преступлению. Вы проведете в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

По версии обвинения, во время дежурства в больнице Люси Летби вводила детям воздух в кровеносные сосуды с помощью шприца, перекармливала их или вводила воздух в желудок через зонд и вкалывала им инсулин, который не назначали. Зачем она это делала, неясно.

Летби заявила в суде, что невиновна. Защита медсестры настаивала, что внезапное ухудшение здоровья и гибель младенцев могли произойти по естественным причинам в сочетании с другими факторами, в том числе в связи с нехваткой персонала в больнице или неспособностью обеспечить детям должный уход.

Полиция начала расследовать смерти новорожденных детей в мае 2017 года. Летби предъявили обвинения в ноябре 2020-го. В неонатальном отделении, где работала медсестра, говорили, что руководство больницы вовремя не расследовало обвинения в адрес Летби и пыталось заставить замолчать врачей, жаловавшихся на медсестру. В правительстве не исключают, что проведут служебное расследование случившегося.