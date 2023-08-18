В Великобритании присяжные признали медсестру виновной в убийстве семи младенцев и покушении на жизнь еще шестерых детей

Присяжные Королевского суда Манчестера признали 33-летнюю медсестру неонатального отделения Люси Летби виновной в убийстве семи новорожденных детей, сообщают Associated Press и «Би-би-си».

Летби также признали виновной в попытке убить шестерых младенцев. Присяжные не смогли вынести вердикт еще по шести обвинениям в попытках убийства новорожденных. Прокуратура попросила у суда 28 дней, чтобы решить, будет ли обвинение добиваться повторного судебного разбирательства по этим пунктам.

По версии следствия, все покушения и убийства Летби совершила в течение года — с июня 2015 года по июнь 2016-го. Во время дежурства она вводила детям воздух в кровеносные сосуды с помощью шприца, перекармливала или вводила воздух в желудок через зонд и вкалывала им инсулин, которые не был назначен. В некоторых случаях действия медсестры сказались на здоровье детей. Зачем она это делала, по-прежнему неизвестно, отмечает Associated Press.

Сама медсестра заявила в суде о своей невиновности. Ее защита настаивала на том, что внезапное ухудшение здоровья и гибель младенцев могли быть вызваны естественными причинами в сочетании с другими факторами, в том числе нехваткой персонала в больнице или неспособностью обеспечить детям надлежащий уход.

Полиция начала расследование смерти младенцев в мае 2017 года, в ноябре 2020-го Летби было предъявлено обвинение. Суд должен вынести приговор медсестре 21 августа.

Ведущий консультант неонатального отделения, где работала медсестра, рассказал «Би-би-си», что руководство больницы вовремя не расследовало обвинения в адрес Летби и пыталось заставить замолчать врачей, которые жаловались на медсестру.

Правительство Великобритании распорядилось провести независимое расследование сразу после того, как Летби приговорят.