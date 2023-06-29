Судья из Мариуполя Юлия Матвеева провела семь месяцев в российском плену. Ей предлагали должность в «суде» ДНР, но она отказалась Издание «Ґрати» рассказало ее историю

Стас Юрченко / Ґрати

Вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину судья из Мариуполя Юлия Матвеева попала в плен к российским военным. Там она провела семь месяцев — и все это время подвергалась физическому и психологическому насилию. В мае ей предложили должность в Верховном суде самопровозглашенной ДНР, но она отказалась — после чего ее обвинили в преступлениях против «конституционного строя и безопасности», предусматривающих наказание вплоть до смертной казни. Суд над Матвеевой должен был начаться в сентябре, но его отложили, а в октябре судью освободили в рамках обмена пленными. Издание «Ґрати» рассказало историю Матвеевой — от первых обстрелов Мариуполя до воссоединения с семьей в Киеве.

В день российского вторжения судья Ильичевского районного суда Мариуполя Юлия Матвеева, по ее словам, не сразу осознала, что началась полномасштабная война, хотя уже утром 24 февраля в городе были слышны взрывы. Со временем они становились все сильнее, однако уезжать из Мариуполя Матвеева не хотела, поскольку на 2 марта у нее было назначено заседание о продлении ареста мужчине, обвиняемому в серьезном преступлении. «Я не хотела, чтобы по моей вине он вышел на свободу», — поясняет она.

После продления ареста семья Матвеевых — Юлия, ее мать, муж Артем и дочь — начала готовиться к эвакуации. К тому моменту ситуация в городе осложнилась. В середине марта начались массированные обстрелы завода «Азовмаш» и комбината имени Ильича, которые находились недалеко от дома Матвеевых; снаряды нередко попадали в соседние жилые дома. Окончательное решение об эвакуации семья приняла 15 марта, когда снаряд попал непосредственно в их дом. Матвеевы уехали через четыре дня, к тому моменту Мариуполь, по словам судьи, уже превратился в «город-призрак».

Вскоре после выезда из города семью остановили на блокпосту. Пройти проверку не удалось — Матвееву и ее мужа отправили на «фильтрацию». К матери и дочери судьи претензий не возникло, их задерживать не стали. Впоследствии Матвеева узнала, что на блокпосте в тот момент находился ее знакомый, перешедший на сторону россиян, который мог сообщить военным, что она — украинская судья.

В отделении полиции Матвеевым сперва сказали, что проверка займет два часа, потом — до утра. Утром судью, ее мужа и всех задержанных посадили в автобус и увезли в , откуда Матвеевых и еще несколько человек перевезли в Донецк. Там их допросили — в частности, спрашивали о местонахождении «Азова» в Мариуполе и связях с СБУ. Затем им заявили, что их арестовывают на 30 дней для «тщательной проверки».

По словам судьи, в ту ночь их не смогли поместить в изолятор временного содержания, поскольку он был переполнен. Поэтому их оставили в Управлении по борьбе с организованной преступностью — Артема Матвеева поместили в камеру в подвале с другими мужчинами, а ее саму приковали к батарее.

В том же помещении был молодой парень — его избивали восемь человек, все вокруг было в крови. Он не издавал ни звука. А били его якобы за то, что, по их версии, он служил в «Азове» и обстреливал Донецк. Все эти «ДНРовцы» были пьяны, я, если честно, ни разу не видела никого трезвым.

На следующий день Матвеевых увезли в ИВС. Перед тем, как развести Юлию и Артема по разным камерам, им сказали попрощаться, заявив, что больше они не увидятся.

Матвееву обвинили в преступлениях против «конституционного строя ДНР». А потом предложили работать на самопровозглашенную республику

За целый месяц Матвееву никто не вызвал на допрос, а 19 апреля ей сообщили: «проверка» еще не закончена, и она останется в ИВС еще на месяц. «Нас никуда не выводили, никаких прогулок. Это было закрытое помещение, окна не открывались, средств гигиены — никаких. Холодная вода. С 1 апреля нам перестали приносить горячую воду. Потом мы поняли — горячую воду сливали с батарей, но отопление отключили и все», — вспоминает Матвеева условия в ИВС.

В конце марта судью перевели в камеру, где находилась парамедик Юлия Паевская (позывной ). «Мы с ней были чуть меньше трех недель — до 15 апреля. Видела, как над ней издевались. Пыталась помогать, кормила ее, поскольку у нее не работала рука. Это было очень страшно, как можно так издеваться над женщиной», — сказала Матвеева.

В середине мая судье сообщили, что ей будет предъявлено обвинение в преступлениях против «конституционного строя и безопасности» самопровозглашенной ДНР, предусматривающей наказание вплоть до смертной казни. Через несколько дней ее отвезли в здание генпрокуратуры ДНР и сказали, что делают предложение, «от которого она не сможет отказаться»: Матвеевой предложили работать в Верховном суде самопровозглашенной республики. В случае согласия ей также обещали освободить мужа и воссоединить их с семьей. Судья отказалась. «Если бы я перешла на ту сторону, мой ребенок был бы ребенком предательницы. Если убьют — будет ребенком героини, думала я», — вспоминает она.

После отказа Матвеевой официально предъявили обвинение и сразу же сообщили, что она арестована. Ее отвезли обратно в ИВС, а через несколько дней — в СИЗО. Сперва Матвееву держали в «стакане» — очень маленькой камере, в которой судья не могла даже сесть. Из соседних камер она постоянно слышала крики. «Я до сих пор не могу поверить, что мужчины так кричат от боли. Это просто неестественные звуки. Я не знаю, что они делали с ними», — рассказала Матвеева.

Через некоторое время судью перевели в камеру, где находились десять женщин. Охранники запрещали заключенным сидеть — с шести утра до десяти вечера им приходилось стоять. Тех, кто садился или, например, наклонялся завязать шнурок, чтобы немного отдохнуть, заставляли делать приседания или отжимания.

От Матвеевой требовали выдать пароли от телефона и ноутбука. А после отказа заявили, что ее поведут на расстрел

Во время пребывания в этой камере Матвееву один раз вывели на допрос — следователь хотел получить пароли от ее телефона и ноутбука, но она называла неверные, так как там были документы, касающиеся ее работы. Из-за отказа выдать пароли ее повели, как ей заявили, «на расстрел». Она несколько часов находилась одна в неизвестном помещении, после чего ей надели мешок на голову и посадили в машину. Как оказалось впоследствии — ее повезли в психбольницу, где подтвердили ее вменяемость для участия в судебном процессе. После этого ее вернули в СИЗО и стали пытать током, снова требуя выдать пароли. Она их так и не сказала.

В начале июля Матвееву вместе с другими женщинами, которых обвиняли в преступлениях против «конституционного строя и безопасности» самопровозглашенной ДНР, перевели на «пост особого назначения» — камеру в подвале, в которой было очень жарко, ползали крысы и клещи. Воду заключенным, рассказывает Матвеева, давали раз в пять-шесть дней, остальное время охранники приносили им соленые огурцы и предлагали пить рассол.

В конце августа Матвеевой добавили новое обвинение — «в покушении на конституционный строй ДНР». Первое заседание суда по ее делу должно было состояться 27 сентября, но его отменили из-за «референдума» о вхождении региона в состав России. В середине октября судью включили в списки на обмен. На самолете ее перевезли в Крым, а оттуда — в Запорожскую область, где и обменяли.

В Киеве Матвеева встретилась со своей дочерью и матерью — они еще в апреле смогли выехать с оккупированных территорий через блокпост в Бердянске. Сама Матвеева устроилась на работу в один из судов в украинской столице.

Муж Матвеевой провел в плену почти год — без предъявления каких-либо обвинений. Его отпустили в феврале 2023 года, по его словам, ему заявили, что это произошло «в связи с истечением срока содержания под стражей». Он добирался до Киева через Ростов-на-Дону, Москву, Псков, Ригу и Варшаву.

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