Госсекретарь США встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Переговоров такого уровня не было много лет Китай пообещал не поставлять летальное оружие России. И отказался идти на любые уступки по вопросу о Тайване

Энтони Блинкен и Си Цзиньпин перед началом переговоров. Кадр трансляции на уличном экране в Пекине Greg Baker / AFP / Scanpix / LETA

19 июня завершился двухдневный визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. Он стал первым высокопоставленным чиновником администрации Джо Байдена, посетившим Пекин — поездка Блинкена планировалась еще в феврале, однако была отложена из-за с китайским зондом над США. В предыдущий раз госсекретарь США приезжал в Китай в 2018 году — это был Майк Помпео, входивший в администрацию Дональда Трампа.

Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, с куратором внешней политики от ЦК Компартии Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. До самого последнего момента было неясно, примет ли Си Цзиньпин Блинкена лично, но в итоге встреча состоялась, причем официально Госдепартамент анонсировал ее менее чем за час до начала. Переговоры Си Цзиньпина и Блинкена проходили в Доме народных собраний — Reuters отмечает это как «позитивный дипломатический сигнал», так как там обычно проходят встречи только с главами других государств.

Встреча Си Цзиньпина и Блинкена продолжалась около получаса. Перед ее началом председатель КНР, комментируя предыдущие встречи Блинкена с китайскими руководителями, отметил, что «стороны достигли прогресса по некоторым важным вопросам» и что это «очень хорошо». Он выразил уверенность, что визит госсекретаря позитивно повлияет на стабилизацию двусторонних отношений. Блинкен, в свою очередь отметил, что ответственный подход к отношениям — «в интересах Соединенных Штатов, в интересах Китая и в интересах всего мира», а свои встречи с Цинь Ганом и Ван И назвал «конструктивными».

Си Цзиньпин после переговоров не общался с журналистами, но государственное информационное агентство «Синьхуа» опубликовало материал, в котором цитировались заявления лидера КНР в ходе встречи. В частности, Си Цзиньпин заявил, что в двусторонних отношениях Китай и США должны «действовать с чувством ответственности за историю, за людей и за мир» и что никто в других государствах не хочет видеть конфликта между ними.

Си Цзиньпин отметил, что Китай надеется на сотрудничество с США, но подчеркнул, что Вашингтон своими действиями не должен наносить ущерб «законным правам и интересам» Пекина. Председатель КНР также попросил Блинкена «передать привет» президенту Джо Байдену.

Блинкен после встречи с Си Цзиньпином провел пресс-конференцию. Он отметил, что США и Китай сделали «позитивный шаг» в двусторонних отношениях, которые были «в нестабильной точке», но признал, что все вопросы невозможно решить за один визит. Вот что еще сказал госсекретарь:

Китай пообещал США не поставлять России летальное вооружение. «Мы это ценим», — заявил Блинкен, отметив, что у Вашингтона нет никаких доказательств того, что Пекин лжет в этом вопросе. В то же время он выразил беспокойство по поводу того, что китайские компании могут поставлять России технологии, которые могут быть использованы на войне, и призвал Пекин «быть очень бдительным». Также Блинкен подчеркнул, что США будут приветствовать готовность Китая играть «конструктивную роль в достижении мира» в Украине.

США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают на мирное урегулирование разногласий. При этом, подчеркнул Блинкен, он «ясно дал понять», что в Вашингтоне выступают против любых попыток изменить многолетний статус-кво, «который позволял поддерживать мир и стабильность на протяжении десятилетий». По словам госсекретаря, он донес до представителей КНР «растущую озабоченность многих стран провокационными действиями Китая в Тайваньском проливе, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».

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Китай пока не согласился восстановить прямые каналы связи между военными, несмотря на то, что вопрос неоднократно поднимался в ходе визита. «Я думаю, это тот вопрос, по которому нам необходимо продолжать работу», — сказал госсекретарь.

США не хотят конфликта с Китаем, не хотят изменить политическую систему Китая и не стремятся ему противостоять. Разрыв экономических связей с Китаем не отвечает американским интересам, так как США «получают огромную выгоду от роста и прогресса в других странах».

США продолжают выражать озабоченность по вопросам нарушений прав человека в Китае, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

Перед началом визита Блинкена аналитики отмечали, что в случае успеха переговоров Пекин позже могут посетить другие высокопоставленные американские чиновники, в частности, министр финансов Джанет Йеллен. Также предполагалось, что в будущем может быть организована двусторонняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. После переговоров Блинкен отметил, что «в ближайшие недели» можно ожидать новых поездок представителей США в Китай. Он не уточнил деталей.

Опрошенные Reuters аналитики сошлись во мнении, что комментарии Си Цзиньпина и общий прием, оказанный Блинкену, говорят о том, что у Пекина есть желание добиться прогресса в отношениях с США. «Я думаю, что хотя у Китая нет оптимизма относительно этих отношений, они не оставляют надежду их улучшить», — отметил директор Центра американских исследований в Шанхае Ву Синьбо.

The Washington Post отмечает, что риторика китайских официальных лиц о необходимости диалога значительно отличалась от заявлений, с которыми Пекин выступал в последние несколько месяцев, возлагая полную ответственность за ухудшение двусторонних отношений на Вашингтон.

CNN при этом обращает внимание, что в отличие от Си Цзиньпина и Цинь Гана, некоторые комментарии, которые после встречи с Блинкеном делал Ван И, были достаточно жесткими. Reuters также отмечает жесткость риторики по вопросу Тайваня на протяжении всего визита Блинкена: Ван И, в частности, заявил, что по этому вопросу «в Китае нет места для компромиссов и уступок». Так или иначе, полагает CNN, теперь обе стороны должны понять, как заявленные итоги визита расценит внутренняя аудитория — в том числе от этого будут зависеть дальнейшие шаги.

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