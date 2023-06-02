В начале мая художник из Петербурга Андрей Сенин начал создавать серию антивоенных фигурок «Русский фарш». Все работы в рамках этого проекта он выполняет из свиного фарша и эпоксидной смолы, а затем фотографирует на фоне узнаваемых видов города.

В своем инстаграме Сенин опубликовал две работы. Фотографию первой фигурки — танка — художник выложил 9 мая. В подписи к посту он написал: «С праздником! С днем победы!» — и поставил хэштег #нетвойне.

Через несколько дней в аккаунте Сенина появилась вторая работа «Солдат удачи» — фигурка человека в каске. «Афганистан, потом две чеченских войны. Это уже четвертая война, которую я застал, получается. Сценарии происходящего не идентичны, конечно, но параллелей достаточно. Почему-то люди не хотят считывать эти параллели и верят в то, что им льют в уши Соловьев и Скабеева. <…> Когда уже у них откроются глаза?! Когда они поймут, что в этих войнах они просто фарш», — подписал фотографию художник.

Сенин родился в Великом Новгороде, а затем переехал в Петербург, где выучился на скульптора. Об этом он рассказал в интервью изданию «Бумага». До серии «Русский фарш» Сенин публиковал в своем инстаграме другие антивоенные работы — стрит-арт, живопись и керамику.

По словам художника, он решил использовать еду как материал для работы, когда увидел в интернете, как бургер покрыли эпоксидной смолой. Каркас фигурок из своей серии Сенин создает из проволоки, покрывает его фаршем, смешанным с клеем, а затем заливает несколькими слоями эпоксидной смолы.

Я решил выбрать фарш в качестве материала как простой и понятный визуальный образ — это метафора взаимоотношений власти и народа, где люди — это расходный материал и фарш на войне.

Я считаю, что жизнь не должна быть разменной монетой в политических играх. Люди становятся инструментом, а ценность человеческой жизни сведена до нуля. Быть художником для меня — это поиск интересной формы для высказывания. В своих работах я задаю вопросы в ироничной форме, а каждый увидит свой смысл сам.

«Бумага» также опубликовала фотографии двух других работ Сенина из серии «Русский фарш». Вскоре они должны появиться в пространстве Петербурга, отмечает издание. Одна из них — самолет из фарша, за штурвалом которого сидит скелет. Другая — вероятно, ядерная бомба, на которой два скелета занимаются сексом. Кроме того, рассказал художник, он планирует сделать из фарша скульптуру руки с пистолетом.

Отвечая на вопрос журналистов, опасается ли художник возможного уголовного преследования из-за своих работ, Сенин заявил, что понимает, что такие риски есть. «Но не высказываться я тоже не вижу для себя возможным, поэтому продолжаю работать», — добавил художник.

По его словам, он пока не сталкивался с критикой, в том числе потому, что его работы видят только подписчики — а они разделяют антивоенную точку зрения художника. «Критики я не боюсь. Конечно, хотелось бы, чтобы не было людей с другой точкой зрения [поддерживающих войну в Украине], но я готов к их комментариям», — сказал Сенин.