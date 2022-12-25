Уличный художник Ffchw создает провокационный стрит-арт о жизни в России. Обычно из одних слов печатными буквами — но очень пронзительных. Посмотрите на его работы На днях художника задержали (к счастью, вскоре отпустили)
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Полицейские в Перми вечером 24 декабря задержали уличного художника Ffchw, ставшего широко известным после того, как в августе он создал граффити «Итоги» о том, что можно и чего нельзя делать в России. Первым о его задержании сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо», который сослался на его знакомую. Как рассказал сам художник, его задержали, когда он создавал работу «Свидимся…» — граффити, где на разных языках, в том числе на украинском, написано упомянутое слово. Ffchw отметил, что это его первое задержание. В полиции, по информации «ОВД-Инфо», художника спрашивали о том, как он относится к войне и к Украине, а также грозили обыском — а затем отпустили без протокола. Ffchw говорил в недавнем интервью «Медузе», что после российского вторжения в Украину граффити для него стало попыткой поддержать других людей. «Я рисую, потому что в данный момент никто не вправе молчать. Я продолжаю это делать, потому что это мой способ высказаться, быть услышанным и услышать ответ», — говорил художник. Посмотрите на стрит-арт, который Ffchw создал в 2022 году, а также незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.