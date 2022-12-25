Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Полицейские в Перми вечером 24 декабря задержали уличного художника Ffchw, ставшего широко известным после того, как в августе он создал граффити «Итоги» о том, что можно и чего нельзя делать в России. Первым о его задержании сообщил правозащитный проект , который сослался на его знакомую. Как рассказал сам художник, его задержали, когда он создавал работу «Свидимся…» — граффити, где на разных языках, в том числе на украинском, написано упомянутое слово. Ffchw отметил, что это его первое задержание. В полиции, по информации «ОВД-Инфо», художника спрашивали о том, как он относится к войне и к Украине, а также грозили обыском — а затем отпустили без протокола. Ffchw говорил в недавнем интервью «Медузе», что после российского вторжения в Украину граффити для него стало попыткой поддержать других людей. «Я рисую, потому что в данный момент никто не вправе молчать. Я продолжаю это делать, потому что это мой способ высказаться, быть услышанным и услышать ответ», — говорил художник. Посмотрите на стрит-арт, который Ffchw создал в 2022 году, а также незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

«Свидимся». 24 декабря 2022 года Ffchw Street Art

«С неба должен падать только дождь». Сентябрь 2022 года Ffchw Street Art

«Итоги». Август 2022 года Ffchw Street Art

«(Не)безопасно». Ноябрь 2022 года Ffchw Street Art «Я пью дешевый алкоголь, но тошнит меня от новостей». Август 2022 года Ffchw Street Art

«Мы мечтали строить музеи. Теперь же с трудом складываем слова». Декабрь 2022 года Ffchw Street Art

«Выходи гулять со мной». Октябрь 2021 года Ffchw Street Art

«Будущее промчалось быстрее, чем молодость». Ноябрь 2022 года Ffchw Street Art