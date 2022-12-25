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Полицейские в Перми, предположительно, задержали местного уличного художника, известного под псевдонимом Ffchw. Об этом сообщает со ссылкой на знакомую художника. Другие источники пока это не подтверждали. В МВД это не комментировали.

После российского вторжения в Украину Ffchw выпустил несколько антивоенных граффити. Так, в августе в центре Перми появился его стрит-арт «Итоги», в котором художник привел инструкцию из 37 пунктов о том, что можно и чего нельзя теперь делать в России. Граффити просуществовало чуть больше суток, прежде чем его закрасили.

Ffchw Street Art

Художник Ffchw говорил в интервью «Медузе», вышедшем 21 декабря, что после российского вторжения в Украину граффити стали большим, чем просто общением с аудиторией. «Я рисую, потому что в данный момент никто не вправе молчать. Я продолжаю это делать, потому что это мой способ высказаться, быть услышанным и услышать ответ», — заявил Ffchw.