На войне в Украине погибли не меньше 16 американских добровольцев The Washington Post рассказала истории пятерых из них

Украинские военнослужащие несут гроб с телом американского добровольца Ника Маймера. 25 мая 2023 года Yevhenii Zavhorodnii / Reuters / Scanpix / LETA

Как утверждают власти Украины, с начала полномасштабного российского вторжения более 20 тысяч граждан США изъявили желание присоединиться к Иностранному легиону, сформированному в составе территориальной обороны ВСУ по предложению Владимира Зеленского. Точное число американских добровольцев, воюющих на стороне Украины, неизвестно. За 15 месяцев боевых действий в Украине погибли как минимум 16 военных из США. В газета The Washington Post опубликовала истории пятерых из них.

Эндрю Питерс, 28 лет

Уроженец Маршфилда, штат Висконсин, погиб в Украине в феврале 2023 года. Он вступил в Иностранный легион в ноябре 2022-го под влиянием увиденных по телевидению новостных сводок из Украины и обращения Владимира Зеленского к ветеранам вооруженных сил во всем мире с просьбой о помощи украинской армии в отражении российской агрессии.

Как рассказали журналистам WP добровольцы из числа выживших на фронте в Украине, для них решение обменять сравнительно безопасную жизнь дома на войну в чужой стране было вдохновлено теми же демократическими идеалами, которые лежат в основе службы в вооруженных силах США: любовь к свободе, презрение к тирании. Иногда на выбор также влияло желание избежать личных жизненных неурядиц или просто жажда действия.

По словам отца Эндрю, 53-летнего ветерана войны в Персидском заливе Джона Питерса, его сыну было трудно приспособиться к гражданской жизни в Висконсине после того, как несколько лет назад он ушел из армии. В 2014-м он служил в Афганистане. У Эндрю была служебная собака, черный лабрадор-ретривер Пеппер, который помогал ему справляться с трудностями после увольнения.

Родители пытались отговорить сына от поездки в Украину, но видя его непоколебимость сперва даже подумывали отправиться вместе с ним волонтерами. «Думаю, он наверное испытал облегчение от того, что его старик все же не поедет и не будет его смущать», — сказал Джон Питерс.

В апреле семье Питерсов доставили урну с прахом погибшего сына. Этим занимались не представители американского правительства, а военные, откомандированные из посольства Украины в Вашингтоне.

Джон Питерс, отец Эндрю Питерса, с урной с прахом погибшего сына. 25 мая 2023 года Tim Gruber / The Washington Post / Getty Images

В День поминовения родители испытывают смешанные чувства, ведь их сын погиб, сражаясь не под своим, а чужим флагом. Поэтому Джон Питерс отказался от предложения выбить имя сына на местном мемориале памяти американских солдат, погибших в бою. Он почтил память Эндрю, вывесив флаги США и Украины возле своего дома.

Ник Маймер, 45 лет

Бывший «зеленый берет» Николас Маймер погиб в мае 2023 года в Бахмуте. Он родился в городе Бойсе, штат Айдахо, и 22 года прослужил в спецназе США, пока не уволился в 2018-м.

По словам его дяди Пола Маймера, племянник охотно делился с другими своими знаниями и увлечениями. Так, он неоднократно восхищал учеников презентациями о змеях в средней школе Бойсе, где его тетя преподает естественные науки. Накануне российского вторжения Маймер преподавал английский язык в Испании. Как он сам заявлял в интервью Idaho Statesman, в Украину его привел «моральный компас».

Николас служил в 135-м отдельном батальоне 114-й бригады терробороны Украины и имел позывной Сима. О его гибели стало известно из видео, опубликованного . На нем глава группировки Евгений Пригожин обещает, что с почестями передаст США тело Маймера, который погиб отстреливаясь от его наемников в Бахмуте.

25 мая во время обмена пленными между ВСУ и ЧВК Вагнера гроб с телом Маймера был передан Украине.

Купер Эндрюс, 26 лет

Отставной сержант морской пехоты США погиб под Бахмутом 19 апреля. Он был ранен минометным снарядом при эвакуации мирных жителей Бахмута на «дороге жизни», по которой в город также доставляли боеприпасы и подкрепление.

По словам его матери Уиллоу Эндрюс, Купер с детства интересовался вопросами социальной справедливости, а позже в армии столкнулся с расизмом. Сослуживцы называли его «черным националистом» из-за того, что тот читал книги борца за права темнокожих людей Малкольма Икса. В украинском легионе Куперу было намного лучше. «Мы братья, мама», — вспоминает Уиллоу Эндрюс слова сына.

Сейчас она добивается того, чтобы доставить тело сына в США и похоронить его рядом с отцом в родном Кливленд-Хайтс, штат Огайо. По ее словам, она уже обратилась за помощью к местной украинской общине, потеряв надежду на то, что Госдепартамент выполнит свою работу.

Свое общение с американским правительством она назвала «разочаровывающим, противоречивым и временами раздражающим». Часто ей приходилось полагаться только на информацию от семей из Европы, чьи сыновья воевали в одном подразделении с Купером.

Сотрудник Госдепартамента, не уполномоченный говорить публично, заявил журналистам WP, что американская администрация «очень серьезно относится к своей роли в подобных ситуациях» и делится информацией с семьями «когда это только возможно».

Грэди Курпаси, 50 лет

Курпаси родился в Южной Корее и во младенчестве усыновлен американской семьей. Он 20 лет служил в морской пехоте США, в том числе в Ираке. Курпаси ушел в отставку в ноябре 2021 года, но уже спустя три месяца присоединился к иностранному легиону добровольцев, которые в феврале сражались под Киевом вместе с ВСУ против российских войск. В апреле 2022 года его подразделение было передислоцировано в Херсонскую область на юге Украины. Вскоре он пропал без вести, когда попал под обстрел российских военных вместе с британским добровольцем Эндрю Хиллом. Его напарник попал в российский плен и позже был освобожден в рамках обмена вместе с защитниками «Азовстали».

Родные Курпаси обращались за помощью в его поисках к украинским волонтерам и администрации Джо Байдена. Как заявил журналистам друг пропавшего военного Джордж Хит, работа Госдепартамента была «совершенно ужасна и некомпетентна».

На помощь пришел фонд Weatherman Foundation, организовавший вместе с украинским правительством и волонтерами поисковые работы в районе предполагаемого места исчезновения Курпаси возле села Александровка к западу от Херсона. Спустя год останки военного нашли и идентифицировали вместе с его снаряжением.

Гроб с телом Грэди Курпаси в аэропорту Нью-Йорка. 19 мая 2023 года Mary Altaffer / AP / Scanpix / LETA

19 мая самолет доставил гроб с останками для погребения в США. В Госдепе заявили, что официальные лица США «тесно сотрудничали с украинскими властями, когда они проводили свои поиски» и стремились быть прозрачными с семьей Курпаси.

Пит Рид, 33 года

Уроженец Нью-Джерси Пит Рид в 2007 году поступил на службу в морскую пехоту США и прошел Ирак и Афганистан. Затем он присоединился к некоммерческой организации Global Outreach Doctors. В 2016-м в Ираке он встретил свою будущую жену Алекс Поттер, работавшую журналисткой. В качестве гуманитарного работника и парамедика он работал в Сирии, Йемене, Польше, а после российского вторжения и в Украине.

«Он всегда был готов помочь всем и каждому. Для него основными ценностями были сострадание и доброта, а также помощь людям, которые в ней нуждались, независимо от их обстоятельств. Я думаю, эта та ценность, к которой мы, как нация, всегда должны стремиться», — рассказывает Поттер, упоминая, что команда Рида лечила в Украине и нескольких раненых россиян.

Как писала The New York Times, 2 февраля 2023 года, когда группа парамедиков вместе с Ридом приехала на помощь к пострадавшим от российского обстрела в Бахмуте, в их машину скорой помощи ударила еще одна ракета. Рид погиб, его коллеги получили ранения. NYT утверждает, что это был не случайный обстрел, а прицельный удар управляемой ракетой.

В июне семья Рида намерена развеять его прах в сельской местности под городом Беккет, штат Массачусетс, где будущий парамедик проводил время в детском лагере.