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Украинские войска продолжают защищать Бахмут. Посмотрите, что происходит на «дорогах жизни», по которым в город доставляют боеприпасы, снаряжение и подкрепления
4 минуты
16:04, 12 апреля 2023
Битва за Бахмут продолжается больше полугода. ЧВК Вагнера штурмует город, но украинские военные не сдаются. Есть лишь несколько путей, по которым в Бахмут можно доставить продовольствие, боеприпасы и подкрепление — и забрать раненых из города. Что происходит на этих «дорогах жизни» — смотрите на «Медузе».
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