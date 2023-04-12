Украинские войска продолжают защищать Бахмут. Посмотрите, что происходит на «дорогах жизни», по которым в город доставляют боеприпасы, снаряжение и подкрепления

Битва за Бахмут продолжается больше полугода. ЧВК Вагнера штурмует город, но украинские военные не сдаются. Есть лишь несколько путей, по которым в Бахмут можно доставить продовольствие, боеприпасы и подкрепление — и забрать раненых из города. Что происходит на этих «дорогах жизни» — смотрите на «Медузе».