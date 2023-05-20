Грузинский телеканал сообщил, что дочь Сергея Лаврова приехала в страну на свадьбу родственника. Активисты сорвали празднование Правящая партия обвинила оппозицию в «ксенофобской кампании»
В Грузии активисты устроили акцию протеста у гостиницы в Кахетии (восток страны) после сообщений о том, что там проводится свадьба, на которой присутствует дочь главы МИД России Сергея Лаврова. Полтора десятка протестующих были задержаны.
О том что Екатерина Лаврова и ее муж Александр Винокуров, находящаяся под санкциями США и ЕС, проводят время в Грузии, 19 мая сообщил телеканал «Мтавари». По данным неназванных источников телеканала, родственники российского чиновника приехали в страну, чтобы отпраздновать свадьбу брата Винокурова. Само бракосочетание состоялось в Тбилиси, а праздничные мероприятия были запланированы в гостинице Kvareli Lake Resort в Алазанской долине.
Представители отеля в своем официальном заявлении назвали информацию о приезде дочери Лаврова «не соответствующей действительности» и подчеркнули, что «гостей по фамилии Лавров у нас зафиксировано ни сейчас, ни раньше». При этом один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, приехавший в гостиницу, утверждал, что в отеле ему подтвердили: там действительно находится дочь Лаврова. Он назвал свадьбу «невероятным цинизмом», отметив, что именно Лавров — «автор кровопролития, случившегося в 2008 году».
С утра 20 мая на акцию протеста у гостиницы собрались несколько сотен активистов и оппозиционных политиков. Они требовали, чтобы российские граждане немедленно покинули территорию гостиницы. Микроавтобусы, выезжавшие с территории, забрасывали яйцами с лозунгами: «Русским нет места в Грузии». Дежурившие на месте полицейские задерживали наиболее агрессивных участников акции; в общей сложности были задержаны 16 человек.
Телеканал «Мтавари» позже сообщил, что к моменту начала акций дочери Лаврова и ее мужа в гостинице уже не было: по его данным, их тайно вывезли из гостиницы и в ночь на 20 мая они покинули страну. Празднования продолжились без них.
Ближе к вечеру 20 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «свадьба не состоится». «Я получила обещание от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались отпраздновать свадьбу, уехали. Свадьба не состоится. Это победа общества, как и отъезд [депутата Госдумы Сергея] Гаврилова из этой страны», — сказала она.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, обвинил оппозицию в провокациях и намеренной эскалации ситуации. Он напомнил, что уже «после 2008 года» в Грузии состоялась свадьба дочери российского режиссера Никиты Михалкова и что ее посетил тогдашний президент Михаил Саакашвили, а «сегодня те же люди выходят с ксенофобской кампанией».