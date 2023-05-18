9 мая в Донбассе в результате обстрела рядом с городом Часов Яр погиб 32-летний оператор Agence France-Press (AFP) Арман Сольден.

Журналист сотрудничал с агентством с 2015 года. Он был в составе первой группы репортеров AFP, которые отправились в Украину уже на следующий день после начала полномасштабного российского вторжения. Позже Сольдена сменили, но в сентябре 2022 года он вернулся на фронт, чтобы продолжить свою работу.

Арман Сольден, как пишет украинское издание «Суспільне Новини», стал десятым журналистом, погибшим во время исполнения профессионального долга в ходе вторжения России в Украину.

«Би-би-си» опубликовала последний репортаж Сольдена, снятый в в нескольких километрах от Бахмута — самой горячей точки на линии фронта. Это место, куда вывозят, обычно по ночам, раненых бойцов ВСУ для оказания им первой медицинской помощи.

«Наша цель — спасти как можно больше жизней и отправлять людей живыми в госпиталь, туда, где бойцам смогут сделать качественную операцию», — рассказывает в репортаже хирург Владимир Пигулевский. По его словам, прошлый месяц в стабпункте выдался тяжелым, были дни, когда привозили по 100 или больше раненых. Некоторые врачи лишь дважды за весь месяц выходили из операционной на улицу. «Все ведь зависит от того, что происходит там, в Бахмуте», — сказал Пигулевский.

Репортаж с русскими субтитрами

BBC News — Русская служба

Репортаж с украинскими субтитрами

BBC News Україна

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Фото на обложке: Arman Soldin / AFP / Scanpix / LETA