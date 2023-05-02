Российская разведка помогла раскрыть британского агента, казненного в Иране The New York Times утверждает, что он действительно передавал секретные сведения

Али-Реза Акбари Khabar Online / AFP / Scanpix / LETA

Сотрудники российской разведки помогли Ирану разоблачить бывшего замминистра обороны страны Али-Резу Акбари, осужденного по делу о шпионаже в пользу Великобритании. Об этом говорится в статье The New York Times, раскрывающей подробности биографии Акбари. Утверждается, что он вел двойную жизнь как иранский функционер и британский агент.

В начале января 2023 года власти Ирана объявили о казни Али-Резы Акбари, который в 1990-2000-е годы занимал пост заместителя министра обороны Ирана и был советником ряда высших чиновников страны, в том числе нынешнего секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. По данным властей, Акбари с 2004 года был завербован британской разведкой MI6 и передавал на Запад важные сведения об иранской ядерной программе. За сотрудничество он якобы получил более двух миллионов долларов.

Как пишет NYT, в частности, именно Акбари раскрыл британцам истинное назначение подземного комплекса Фордо, который являлся главным центром производства обогащенного урана, необходимого для создания ядерного оружия.

В 2008 году Акбари ушел в отставку и вскоре поселился в Великобритании, где получил второе гражданство. В 2019 году его срочно вызвали в Иран по приглашению Шамхани, после чего арестовали.

В статье NYT говорится, что именно тогда иранские власти с помощью российской разведки узнали, что Акбари был источником утечки о комплексе Фордо. При этом газета отмечает, что остается неясным, как Россия, являющаяся близким союзником Ирана, получила эту информацию.

Незадолго до своей казни Акбари передал аудиосообщение, которое оказалось в распоряжении «Би-би-си». В нем он рассказывал, что в Иране его пытали и допрашивали более 3500 часов на протяжении 10 месяцев, выбив в итоге признательные показания. Эти признания траслировались по иранскому телевидению вместе с сообщением о казни Акбари.

Как отмечает NYT, настолько высокопоставленных чиновников в Иране не казнили с 1982 года. Тогда был казнен бывший министр иностранных дел Садек Готбзаде, осужденный по обвинению в заговоре против аятоллы Хомейни.

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О ядерной программе Ирана

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