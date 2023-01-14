В Иране казнили бывшего замминистра обороны страны, обвиненного в шпионаже. Он говорил, что его допрашивали и пытали больше 3500 часов

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В Иране привели в исполнении смертный приговор, вынесенный Али-Резе Акбари — бывшему заместителю министра обороны Ирана, имевшему иранское и британское гражданство. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Акбари занимал пост замминистра обороны при президенте-реформаторе Мохаммаде Хатами, который возглавлял Иран в 1997-2005 годах.

По данным «Би-би-си», Акбари был задержан в 2019 году. Его обвинили в шпионаже в пользу британской разведки MI6, за что он якобы получил больше двух миллионов долларов в разных валютах. По версии обвинения, Акбари был причастен в том числе к планированию убийства ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был застрелен в 2020 году.

Несколько дней назад служба «Би-би-си» в Иране сообщила о получении аудиозаписи, как утверждается, от Акбари. Он заявил, что перед задержанием жил за границей и приехал в Иран по приглашению высокопоставленного дипломата. После задержания Акбари, как утверждалось на записи, допрашивали и пытали более 3500 часов на протяжении 10 месяцев.

«Физиологическими и психологическими методами они сломили мою волю, довели меня до безумия и заставили делать все, что им хотелось. Силой оружия и угрозами расправы они вынудили меня дать ложные признания», — говорилось на аудиозаписи.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «шокирован» казнью Акбари. «Это бессердечный и трусливый поступок, совершенный варварским режимом, не уважающим человеческие права собственного народа», — написал Сунак в твиттере.