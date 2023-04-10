Twitter пометил аккаунт «Би-би-си» как «финансируемый государством». Корпорация потребовала убрать маркировку. Илон Маск отказался это сделать

Twitter пометил аккаунты британской корпорации «Би-би-си» и американского Национального общественного радио NPR как «финансируемые государством издания». Ранее такую пометку получали российские и китайские пропагандистские СМИ.

«Би-би-си» выступила против такой пометки в аккаунте и заявила, что обратилась к соцсети, чтобы решить эту проблему как можно скорее. В своем заявлении компания подчеркнула, что «всегда была независимой» и финансируется «британской общественностью за счет лицензионных сборов». У аккаунта, получившего пометку, 2,2 миллиона подписчиков. В основном в нем публикуются ретвиты других проектов «Би-би-си», прежде всего, развлекательных. При этом другие аккаунты корпорации, например, BBC News (World) или BBC Breaking News, у которых по несколько десятков миллионов подписчиков, пометка «финансируемое государством издание» не стоит.

«Би-би-си» отметила, что в 2022 году получила 3,8 миллиарда фунтов стерлингов за счет лицензионного сбора, что составляет около 71% от общего дохода компании в размере 5,3 миллиарда фунтов. Остальные средства поступают от коммерческой и другой деятельности, в том числе грантов и отчислений. «Би-би-си» также заявила, что получает более 90 миллионов фунтов в год от правительства на поддержку Всемирной службы (BBC World Service), «которая преимущественно обслуживает аудиторию за пределами Великобритании».

Владелец Twitter Илон Маск в реплаях к одному из твитов написал, что сам следит за «Би-би-си», так как у них «есть отличные материалы». В ответ на запрос «Би-би-си» Маск заявил, что Twitter стремится «к максимальной прозрачности и точности». «На самом деле я не думаю, что „Би-би-си“ настолько же предвзята, как некоторые другие финансируемые властями СМИ, но со стороны „Би-би-си“ глупо заявлять о нулевом влиянии», — написал он в другом твите.

Американское Национальное общественное радио (NPR) получило отметку «финансируемое государством» еще 5 апреля. У акаунта 8,8 миллиона подписчиков. У аккаунта NPR Politics такой пометки нет. Представительница NPR Изабель Лара отметила, что в компании сначала предположили, что отметка появилась по ошибке.

Как утверждает NPR, в ответ на их электронное письмо с просьбой прокомментировать появление пометки аккаунт пресс-службы Twitter прислал автоматический ответ с эмодзи какашек. Позже Маск, отвечая на твит о получении NPR маркировки, написал: «Это кажется точным».

«NPR выступает за свободу слова и привлечение властей к ответственности. Неприемлемо навешивать на нас такой ярлык», — заявил исполнительный директор NPR Джон Лансинг.

После получения метки «финансируемое государством издание» NPR перестал делать публикации в своем аккаунте. В заявлении компании говорится, что основную часть ее доходов составляют два источника — пожертвования и деньги, получаемые от сотен радиостанций, входящих в NPR. Там отметили, что «очень ограниченная» часть бюджета NPR поступает из «прямых федеральных источников»: «В среднем менее 1% годового операционного бюджета NPR поступает в виде грантов от и федеральных агентств и департаментов».

В 2020 году Twitter начал маркировать аккаунты СМИ и журналистов, которые, по мнению соцсети, связаны с руководством той или иной страны. Среди российских аккаунтов такие метки получили, в частности, телеканал RT, его главный редактор Маргарита Симоньян, агентства ТАСС и РИА Новости.

В русскоязычной версии «Справочного центра» соцсети говорится, что проправительственными считаются СМИ, «на редакционные материалы которых государство влияет путем финансирования, прямого либо непрямого политического давления и (или) контроля над производством и распространением».

«Финансируемые государством СМИ с независимыми редакциями (например, „Би-би-си“ в Великобритании или NPR в США) не считаются проправительственными в рамках этой политики», — отмечается там. В англоязычной версии «Справочного центра» приписки по поводу «Би-би-си» и NPR теперь нет.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину Twitter объявил, что не будет продвигать или рекомендовать правительственные учетные записи, «принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах». В апреле 2023 года журналисты обратили внимание, что соцсеть сняла ограничения с аккаунтов российских государственных учреждений, они снова стали появляться в рекомендациях и верхних строчках поисковых запросов. Twitter стал рекомендовать аккаунты Кремля, МИД РФ, посольства России в Великобритании, Минобороны и других ведомств.

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