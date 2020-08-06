Twitter начал маркировать аккаунты СМИ и журналистов, связанных с государством. Метки получили RT и Маргарита Симоньян

Twitter ввел метки для учетных записей, которые принадлежат представителям дипломатических ведомств разных стран, связанным с государством СМИ и их руководящим сотрудникам. Об этом сообщается в блоге соцсети.

«Мы считаем, что это важный шаг. Когда люди увидят аккаунт, в котором обсуждаются геополитические вопросы, они поймут его национальную принадлежность и будут лучше осведомлены о том, кого он представляет», — заявил Twitter.

Метки отображаются в профиле аккаунта, а также в его твитах и ретвитах. Метка содержит информацию о стране, с которой связана учетная запись, а также значок флага (для правительственных аккаунтов) или трибуны (для аккаунтов СМИ, связанных с государством).

Пока новые ярлыки отображаются только в учетных записях из пяти стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН. Это Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. В будущем такие метки будут присвоены аккаунтам и из других стран.

Twitter не будет продвигать учетные записи и твиты с ярлыками прогосударственных СМИ. В России такие ярлыки получили, в частности, телеканал RT и его главный редактор Маргарита Симоньян, агентства ТАСС, РИА Новости, Sputnik. При этом у аккаунта «Радио Свобода», финансируемого властями США, ярлыка нет. В Twitter пояснили, что финансируемые государством СМИ с независимой редакционной политикой маркироваться не будут.

Обновлено. МИА «Россия сегодня», в которое входят РИА Новости и Sputnik, выразило надежду, что «во избежание обвинений в двойных стандартах» Twitter будет маркировать аккаунты и западных СМИ.

В августе 2019 года Twitter запретил рекламу государственных СМИ для «защиты здорового дискурса и открытого общения».