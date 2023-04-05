Две украинские студентки поехали из Херсона в Крым через полгода после начала войны. Их несколько месяцев отказывались отпустить домой, но они сумели сбежать Их историю рассказали журналисты проекта «Слідство.Інфо»

С начала полномасштабной войны больше 19 с половиной тысяч украинских детей были вывезены на территорию России. Вернуться смогли чуть больше 300 из них. Среди тех, кто оказался на аннексированных территориях, были две студентки из Херсона. Спустя несколько месяцев они смогли вернуться в Украину. Проект «Слідство.Інфо» рассказал их историю.

К началу полномасштабного вторжения России в Украину 17-летняя Маша Сенчук училась в Херсонском национальном техническом университете. Как рассказали журналисты «Слідство.Інфо», в октябре 2022 года, спустя семь месяцев оккупации города, ей предложили съездить на каникулы в Крым. Маша согласилась и предложила своей подруге Насте Митрофановой поехать вместе с ней.

«Мы просто подумали, что поедем сейчас на две недели, просто посмотрим, там красиво. Никогда в Крыму не была», — рассказывает Настя.

Как пишет «Слідство.Інфо», в университете пошли девушкам навстречу и за один день оформили Настю как студентку, хотя она там не училась. Более того, как рассказали девушки, в поездку они отправились без согласия родителей, а сотрудники университета помогли им оформить необходимые бумаги. В случае с Машей это было разрешение, подписанное ее двоюродной сестрой, а в случае с Настей одна из сотрудниц указала свои паспортные данные в доверенности, а также изменила дату рождения девушки, чтобы по документам ей было 17 лет, хотя она старше. В поездку брали только несовершеннолетних.

8 октября девушки вместе с сотнями других украинских детей отправились в Крым. По их словам, всего из Херсона выехали 16 автобусов. Позднее Маша рассказала, что среди детей было много сирот: «Их просто вывозили. Им говорили: «Хотите или не хотите — поедете». У вас нет выбора».

Настя и Маша в итоге попали в санаторий «Здравница» в Евпатории. Там, рассказали они, сразу началось «перевоспитание» детей. По словам девушек, сначала «было более-менее нормально». «Если бы мы действительно провели там две недели и вернулись обратно», — приводит слова Насти OCCRP. «Слідство.Інфо» отмечает, что дети, попавшие в другие лагеря — «Дружбу» и «Лучистый» — жаловались на плохое отношение и рассказывали об избиениях.

Історія порятунку викрадених українських дівчат +ENG SUB Слідство.Інфо | Розслідування, репортажі, викриття

Как пишет OCCRP, уже ближе к концу заявленного срока поездки девушки начали понимать, что сотрудники санатория не планируют возвращать детей домой. Когда они напрямую спросили об этом директора, он ответил, что они не могут вернуться в Херсон, поскольку там небезопасно. 11 ноября 2022 года украинская армия освободила Херсон. Девушки вспоминают, что дети очень обрадовались этой новости, хотя это и означало, что они, вероятно, уже не смогут вернуться.

В конце декабря Машу и Настю неожиданно перевели из санатория в оккупированный Геническ, небольшой город в Херсонской области, и зачислили в местное училище. «Нас приняли в ПТУ вообще без документов, максимум, что у них было — это наши паспорта. Они не имели ни свидетельства об окончании школы, ни еще каких-либо документов», — рассказала Настя.

По словам Маши, их поселили в общежитие, где не было отопления, а одеяла, которые им выдали, были очень тонкими. Горячую воду включали один раз в день на 15 минут. «Было очень холодно. Мы с Настей спали в одной постели, чтобы согреться», — вспоминает Маша.

Девушки рассказали, что они оказались в училище на «особом контроле» — в отличие от остальных студентов. «Когда мы, например, выходили, нас спрашивали, куда мы идем. Я говорю: «В магазин». И они спрашивают: «Зачем?» Администрация учебного заведения принуждала учеников оформлять российские паспорта, поскольку без них нельзя сдать экзамены, пишет OCCRP.

По словам девушек, российские военные угрожали «зашить рты черными нитками» детям, выкрикивавшим украинские лозунги. Маша и Настя также слышали о двух мальчиках, которых солдаты увели в «яму» и избили.

Выбраться с аннексированных территорий Маше и Насте помогли журналисты. Сначала журналисты связались с украинскими властями и общественными организациями, но не получили помощи. В частности, потому что мать Маши вообще не хотела, чтобы она возвращалась в Украину. Отец девушки боялся, что Маша может пострадать в пути.

В итоге журналисты решили самостоятельно организовать побег. Они придумали историю о том, что Машу и Настю пригласила родственница на свадьбу в Санкт-Петербург. Детали побега OCCRP не раскрывает, чтобы не лишить других украинских детей возможности использовать этот же маршрут.

Весь путь занял четыре дня. По словам девушек, самым страшным было прохождение российской границы. «Мы были на улице пять часов, было много проверок наших документов. Шел сильный снег и было очень холодно», — вспоминает Настя. По ее словам, она очень переживала за Машу, которую могли не пропустить, поскольку она несовершеннолетняя.

Добравшись до Киева, Настя осталась там, а Машу журналисты привезли к отцу Виталию, который живет в маленьком городе в центральной Украине. «Я не знал, что Маша уехала, — сказал Виталий. — Если бы знал, то не отпустил бы ее».

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