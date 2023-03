Таиланд годами обвиняют в использовании принудительного труда обезьян для сбора кокосов. Животных бьют и содержат в грязи Некоторые компании отказываются от закупок кокосового молока из страны

Обезьяну обучают сбору кокосов на ферме в городе Сураттхани на юге Таиланда SOPA Images / Alamy / Vida Press

Немецкий производитель наборов для приготовления еды HelloFresh объявил, что перестанет использовать кокосовое молоко из Таиланда. Такое решение компания приняла после нового доклада организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), в котором утверждается, что в Таиланде продолжают использовать принудительный труд обезьян для сбора кокосов. Об этом пишут The New York Times и The Guardian.

Пресс-секретарь HelloFresh Эбби Дреер уточнила, что «из соображений предосторожности» компания перестанет закупать кокосовое молоко из Таиланда с конца 2023 года.

Крупные торговые сети еще несколько лет назад начали отказываться от продажи продуктов, для сбора которых использовался труд подневольных обезьян. Например, в 2020 году некоторые британские сетевые супермаркеты, среди которых Waitrose, Ocado и Boots, заявили, что прекращают продажу товаров, в производстве которых задействован принудительный труд обезьян.

О таких же решениях объявляли и американские сети, в том числе Costco, Target, Kruger. В июне 2022 года крупнейшая торговая сеть Walmart сообщила, что прекращает продажу кокосового молока тайской компании Chaokoh из-за обвинений в использовании труда обезьян. Axios отмечал, что на сайте производителя есть отчет тайского подразделения компании по сертификации Bureau Veritas за 2020 год, в котором говорилось о проверке 64 из 817 ферм производителя. Согласно документу, для сбора кокосовых орехов обезьяны там не использовались.

Chaiwat Subprasom / SOPA Images / Light Rocket / Getty Images

PETA начала расследование о возможной эксплуатации животных в декабре 2019 года. Защитники животных требуют от магазинов прекратить продажу кокосового молока, приготовленного из кокосовых орехов, для сбора которых используют обезьян.

В 2019 году представители PETA Asia посетили восемь ферм Chaokoh. По словам защитников животных, там заставляют свинохвостых макак собирать кокосы. Также были обнаружены несколько объектов для дрессировки обезьян и проведения соревнований по скоростному сбору кокосов. По данным зоозащитников, взрослый самец может собирать за день до тысячи орехов. При этом человек собирает в лучшем случае 80.

Pictures From History / Universal Images Group / Getty Images

«Животные, многие из которых были незаконно пойманы еще детенышами, демонстрируют стереотипное поведение, свидетельствующее о тяжелом стрессе. Обезьян приковывали цепями к автомобильным шинам или запирали в клетках, в которых они с трудом могут повернуться», — говорили представители PETA.

Эксперты PETA решили снова проверить таиландские фермы в 2020 году после заявлений производителей и правительства Таиланда о том, что обезьяны больше не используются для сбора экспортируемой продукции. Однако представители организации заявили, что макак все еще используют для сбора орехов, а компания Chaokoh — при поддержке посла Таиланда в США — говорит о некорректной система аудита, чтобы ввести в заблуждение компании и потребителей о масштабах эксплуатации животных.

В ноябре 2022 года PETA представила новый отчет по итогам восьмимесячного расследования и заявила, что «повальное насилие» над обезьянами продолжается, а их труд в цепочке поставок скрывают.

Cruelty in Your Coconut Milk? PETA Investigation Reveals Exploited, Abused Monkeys PETA Asia

Защитники животных опубликовали фото и видео, на которых сняты обезьяны, прикованные железными цепями. Расследователи рассказали, что один из поставщиков держал обезьян на цепи на земле среди грязи и мусора. По словам работника фермы, обезьян заставляют собирать кокосы в течение 10 лет, прежде чем их «отправят на пенсию». В отчете также говорится, что во время тренировок их запугивают для подчинения. Защитники животных стали свидетелями того, как один из тренеров бьет обезьяну, дергает ее за шею, а затем бьет поводком.

Активисты организации PETA на акции против компании Chaokoh, которую обвиняют в использовании принудительного труда обезьян для сбора кокосов. Лос-Анджелес, 11 февраля 2021 года Ronen Tivony / Sipa USA / Vida Press

По данным PETA, почти 40 тысяч продуктовых магазинов по всему миру отказались от поставок Chaokoh и других брендов. «Но вместо того, чтобы работать над переходом к методам сбора урожая без обезьян — например, к посадке более низких деревьев, кокосы с которых легче собирать, — фермы, брокеры, производители и правительство Таиланда работают на то, чтобы ввести потребителей в заблуждение», — говорится в публикации.

The New York Times обратилась за комментарием к правительству Таиланда и компании Chaokoh, но они не ответили на запрос журналистов.

Читайте также

Цирки без диких зверей, зоомагазины без кошек и собак Во Франции приняли «исторический» закон о защите животных. Одни называют его компромиссным, другие — чересчур жестким

Читайте также

Цирки без диких зверей, зоомагазины без кошек и собак Во Франции приняли «исторический» закон о защите животных. Одни называют его компромиссным, другие — чересчур жестким