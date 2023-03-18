Таиланд годами обвиняют в использовании принудительного труда обезьян для сбора кокосов. Животных бьют и содержат в грязи Некоторые компании отказываются от закупок кокосового молока из страны
Немецкий производитель наборов для приготовления еды HelloFresh объявил, что перестанет использовать кокосовое молоко из Таиланда. Такое решение компания приняла после нового доклада организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), в котором утверждается, что в Таиланде продолжают использовать принудительный труд обезьян для сбора кокосов. Об этом пишут The New York Times и The Guardian.
Пресс-секретарь HelloFresh Эбби Дреер уточнила, что «из соображений предосторожности» компания перестанет закупать кокосовое молоко из Таиланда с конца 2023 года.
Крупные торговые сети еще несколько лет назад начали отказываться от продажи продуктов, для сбора которых использовался труд подневольных обезьян. Например, в 2020 году некоторые британские сетевые супермаркеты, среди которых Waitrose, Ocado и Boots, заявили, что прекращают продажу товаров, в производстве которых задействован принудительный труд обезьян.
О таких же решениях объявляли и американские сети, в том числе Costco, Target, Kruger. В июне 2022 года крупнейшая торговая сеть Walmart сообщила, что прекращает продажу кокосового молока тайской компании Chaokoh из-за обвинений в использовании труда обезьян. Axios отмечал, что на сайте производителя есть отчет тайского подразделения компании по сертификации Bureau Veritas за 2020 год, в котором говорилось о проверке 64 из 817 ферм производителя. Согласно документу, для сбора кокосовых орехов обезьяны там не использовались.
PETA начала расследование о возможной эксплуатации животных в декабре 2019 года. Защитники животных требуют от магазинов прекратить продажу кокосового молока, приготовленного из кокосовых орехов, для сбора которых используют обезьян.
В 2019 году представители PETA Asia посетили восемь ферм Chaokoh. По словам защитников животных, там заставляют свинохвостых макак собирать кокосы. Также были обнаружены несколько объектов для дрессировки обезьян и проведения соревнований по скоростному сбору кокосов. По данным зоозащитников, взрослый самец может собирать за день до тысячи орехов. При этом человек собирает в лучшем случае 80.
«Животные, многие из которых были незаконно пойманы еще детенышами, демонстрируют стереотипное поведение, свидетельствующее о тяжелом стрессе. Обезьян приковывали цепями к автомобильным шинам или запирали в клетках, в которых они с трудом могут повернуться», — говорили представители PETA.
Эксперты PETA решили снова проверить таиландские фермы в 2020 году после заявлений производителей и правительства Таиланда о том, что обезьяны больше не используются для сбора экспортируемой продукции. Однако представители организации заявили, что макак все еще используют для сбора орехов, а компания Chaokoh — при поддержке посла Таиланда в США — говорит о некорректной система аудита, чтобы ввести в заблуждение компании и потребителей о масштабах эксплуатации животных.
В ноябре 2022 года PETA представила новый отчет по итогам восьмимесячного расследования и заявила, что «повальное насилие» над обезьянами продолжается, а их труд в цепочке поставок скрывают.
Защитники животных опубликовали фото и видео, на которых сняты обезьяны, прикованные железными цепями. Расследователи рассказали, что один из поставщиков держал обезьян на цепи на земле среди грязи и мусора. По словам работника фермы, обезьян заставляют собирать кокосы в течение 10 лет, прежде чем их «отправят на пенсию». В отчете также говорится, что во время тренировок их запугивают для подчинения. Защитники животных стали свидетелями того, как один из тренеров бьет обезьяну, дергает ее за шею, а затем бьет поводком.
По данным PETA, почти 40 тысяч продуктовых магазинов по всему миру отказались от поставок Chaokoh и других брендов. «Но вместо того, чтобы работать над переходом к методам сбора урожая без обезьян — например, к посадке более низких деревьев, кокосы с которых легче собирать, — фермы, брокеры, производители и правительство Таиланда работают на то, чтобы ввести потребителей в заблуждение», — говорится в публикации.
The New York Times обратилась за комментарием к правительству Таиланда и компании Chaokoh, но они не ответили на запрос журналистов.