Владимир Путин в бронепоезде. 19 октября 2012 года American Photo Archive / Alamy / Scanpix / LETA

Михаил Коротков, родившийся в подмосковном городе Дедовск, увлекся поездами еще в детстве, когда родители подарили ему игрушечную железную дорогу. На втором курсе университета он начал вести блог в «Живом журнале» под названием «Железнодорожная жизнь». Он совершал длительные велосипедные или пешие прогулки по сельской местности — чтобы посмотреть на поезда.

The Washington Post называет Короткова первым человеком, опубликовавшим в интернете изображение бронепоезда Владимира Путина. Это несколько вагонов серого цвета. Фотография была опубликована в 2018 году.

В феврале 2023 года основанный Михаилом Ходорковским центр «Досье» опубликовал материал, в котором говорилось, что во второй половине 2021 года Владимир Путин начал часто использовать для поездок специальный бронепоезд. «Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — рассказывал собеседник «Досье». Издание «Проект» сообщало, что для Путина в последние годы построили железнодорожные ветки, ведущие к президентским резиденциям, а также несколько секретных станций. Sota утверждала, что президентский бронепоезд может использовать в Москве специальный вокзал, который находится недалеко от Комсомольской площади. Бывший машинист РЖД рассказал «Проекту», что бронепоезд базируется в депо станции Москва-Каланчевская.

Коротков рассказал, что найти и сфотографировать поезд было для него одновременно и страшно, и волнующе. Он сравнил его с «поездом-призраком», у которого секретное расписание, нет опознавательных номеров и всегда зашторенные окна. На одном из вагонов есть необычный купол — предполагается, что там размещено оборудование для спецсвязи.

Я был так погружен в свое хобби. Я пытался сделать действительно редкие снимки. И для меня эта задача была настолько серьезной, что я не думал о последствиях.

Во время пандемии Коротков и другие люди, увлекающиеся поездами, заметили, насколько чаще стал использоваться президентский поезд. В 2021 году Коротков писал в своем блоге: «Он мчится как сумасшедший, а все остальные поезда уступают ему дорогу».

По его словам, он сделал много фотографий бронепоезда, но опубликовал в интернете всего несколько. Он объяснил это тем, что старался не привлекать внимания «к тому факту, что меня так сильно интересовала эта тема». Этот период он называет пиком в своем хобби.

В мае 2021 года в комментариях под роликами Короткова в YouTube стали появляться странные сообщения. Например, расшифровки его телефонных разговоров с близким другом и таким же любителем поездов Владимиром. Из этого Коротков сделал вывод, что за ним следила ФСБ, а опубликованные расшифровки были предупреждением.

Я сказал своим родителям, что моя жизнь в опасности.

После начала российского вторжения в Украину Коротков начал опасаться, что его посты в блоге о железных дорогах могут быть использованы для того, чтобы завести на него уголовное дело о диверсии или терроризме. В марте 2022 года он закрыл блог из соображений безопасности.

Коротков сосредоточился на своей работе финансовым аналитиком и преподавателем физики на полставки. По его словам, он пытался вести обычную жизнь. Но объявленная в сентябре мобилизация подтолкнула его к отъезду из России, несмотря на просьбы родителей остаться в стране. Он утверждал, что думал об отъезде еще в 2014 году — после аннексии Крыма. Но он надеялся, что все наладится.

Из Москвы Коротков уехал в Казахстан. Потом отправился на несколько месяцев в Индию. Из финансовой компании, где он работал, его уволили вскоре после того, как он уехал из России. «Вся моя жизнь была в рюкзаке — ноутбук, паспорт, документы, мобильный телефон. Я скучаю по своей семье. Но это единственное, что я оставил в России», — говорит он.

Сейчас Коротков живет на Шри-Ланке, проводит онлайн-курсы по обучению IT для российской компании. Он делает фотографии самолетов и видеоролики о своей жизни за границей. В середине октября Коротков опубликовал в ЖЖ пост, в котором сообщил о решении возобновить блог. Последний пост в нем датирован 31 декабря.

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