Россия бомбит Киев или нет? И похожа ли она на Третий рейх? Удивительно, но на эти вопросы Минюсту РФ пришлось отвечать в российском суде И вот что сказали представители ведомства

Кирилл Кудряцев / AFP / Scanpix / LETA

Адвоката из Краснодара Михаила Беньяша, защищавшего в России гражданских активистов, в октябре 2022 года объявили «иностранным агентом». 17 февраля 2023-го стало известно, что его лишили адвокатского статуса. А незадолго это этого, 10 февраля, прошло заседание суда, на котором рассматривалась жалоба адвоката на решение включить его в реестр «иноагентов». Жалоба была отклонена. Беньяш передал «Медузе» материалы заседания, во время которого Минюсту РФ пришлось отвечать на неприятные вопросы о российской агрессии в Украине. Мы публикуем выдержки их них.

Главные действующие лица, помимо самого адвоката Михаила Беньяша, — представители Минюста России Ирина Виковская и Иван Авдышоев.

Беньяш. В ходе выступления административных ответчиков [они] сообщили, что я дискредитирую и произношу, пишу тексты, дискредитирующие ВС РФ. Явилось ли это основанием для признания меня «иноагентом»?

Авдышоев. Публикации есть в телеграм-канале, что является подтверждением позиции деятельности Беньяша М.М. и является основанием для признания «иноагентом».

Беньяш. Процитируете конкретную публикацию?

Виковская. Публикация в телеграм-канале <…> от 30.07.2022. «Я всегда говорил, что основным риском бессрочного правления является то, что правитель к закату жизни может сойти с ума, каким бы хорошим он ни был в начале. Сегодня в пять утра Россия открыто напала на Украину. Чего стоят тысячи лицемерных, лживых слов, если за ними поступок, который в современной истории совершал только Гитлер? Россия в пять утра бомбит Киев. Моя страна напала на другую страну. Моя страна — страна-агрессор. Президент моей страны развязал агрессивную войну, что прямо запрещено уголовным кодексом России».

Беньяш. Правильно я полагаю, что эти сведения и факты, на ваш взгляд, являются дискредитацией?

Виковская. Да.

Беньяш. Являются ли эти сведения дискредитацией ВС РФ или только президента РФ?

Авдышоев. Дискредитацией всей .

Беньяш. Имею ли я право высказываться негативно по отношению к СВО?

Виковская. Каждое лицо имеет право высказываться по-своему. Но вы получили деньги от иностранных источников и участвуете в политической деятельности посредством распространения информации через социальные сети, а также иностранные сетевые издания, включенные в реестр «иностранных агентов».

Беньяш. Процитируйте, где я отождествлял Россию с Третьим рейхом?

Виковская. «Чего стоят тысячи лицемерных, лживых слов, если за ними поступок, который в современной истории совершал только Гитлер?»

Беньяш. Какой поступок?

Виковская. «Моя страна — страна-агрессор. Моя страна напала на другую страну. Россия в пять утра бомбит Киев».

Беньяш. Правильно ли я понимаю, что вы отрицаете обстрелы Киева?

Виковская. Это защита самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Это цитата из обращения президента РФ от 24.02.2022. Я считаю, что Россия защищает свою страну.

Беньяш. Я спрашивал о другом. Отрицаете ли вы тот факт, что Россия обстреливает Киев?

Виковская. Я отрицаю, что Россия обстреливает Киев. Я говорю, что Россия защищает свою страну.

Беньяш. Правильно ли я понимаю вас, что сведения о том, что Россия обстреливает Киев, вами расценивается как дискредитация ВС РФ?

Виковская. Россия не обстреливает ни Киев, ни Украину. Россия защищает свою страну и территорию.

Беньяш. Я не спрашивал про защиту. Я не писал про защиту или не защиту. Я всегда даю исчерпывающие ответы. Я писал — цитата: «Россия в пять утра бомбит Киев». Я писал это, и я за это готов отвечать. Утверждение о факте: «Россия обстреливает Киев». Вы это отрицаете или нет, в порядке примитивной защиты?

Виковская. Россия осуществляет СВО. Я настаиваю на том, что Россия осуществляет СВО. Она защищает территорию РФ.

Виковская (на вопрос судьи). В этой цитате Россия не бомбит. Не просто так бомбит. Никто войну не объявлял.

Виковская (на вопрос судьи). При осуществлении военных действий на военной территории происходит как обстрел одной территории, так и обстрел другой территории.

Беньяш. Отрицаете вы то, что Россия обстреливала Киев?

Виковская. Россия на обстрел [со стороны] Украины отвечает ударами по противнику.

Беньяш. Вы сказали, что обстрел на обстрел Киева.

Судом снят вопрос.

Беньяш. Правильно ли я понимаю, что эта фраза вами квалифицирована как отождествление действий России и фашистской Германии?

Виковская. Если вы сравниваете по тексту — да, конечно.

Беньяш. То есть для вас моя фраза «Россия бомбит Киев» — для вас это отождествление с фашистской Германией?

Виковская. Нет. Не будем выдергивать одну фразу из контекста. Вы говорите: «Чего стоят тысячи лицемерных, лживых слов, если за ними поступок, который в современной истории совершал только Гитлер? Россия в пять утра бомбит Киев». Мы можем 1941 год вспомнить. Я возмущена фразой, что Россия — страна-агрессор. Моя страна — не страна-агрессор, моя страна защищает свои территории.

Беньяш. Какие территории защищала страна 24.02.2022?

Судом снят вопрос.

<…>

Беньяш. Я написал о том, что «фашизм начинается не там, где государство стремится ко злу, а там, где граждане бездействуют при виде зла». Это тоже явилось основанием для признания меня «иноагентом»?

Виковская. Да.

<…>

Виковская. Вы считаете, что моя страна — страна-агрессор?

Беньяш. У нас разные страны.

Беньяш (на вопрос судьи). Когда я написал: «Моя страна — страна-агрессор», поясняю. 24.02.2022 Россия инициативно ввела войска на территорию суверенного государства Украина, применяя авиацию и тяжелую артиллерию, и, с точки зрения Женевских конвенций и современного международного права, подавляющего числа юристов мира, подобные действия классифицируются как агрессивная война. Это не мое мнение исключительно. Это мнение большей части человечества.

Беньяш (на вопрос судьи). Мое мнение, субъективное мнение, основано на статье 29 Конституции РФ, которая говорит, что я имею право свободно распространять мнение в приличной форме. Это не мнение, это факт, что Россия 24.02.2022 ввела свои войска — с применением силы, тяжелого вооружения, авиации — на территорию суверенного государства. Подавляющее число людей этой планеты считают, что это агрессивная война, и я, в силу статьи 29 Конституции РФ, имею право считать точно так же, и это мое мнение. Если вы считаете, что за свое мнение, выраженое в публичной форме, надо «иноагентом» признавать, сажать в тюрьму, то, по-моему, ваше отрицание, что РФ стала фашистским [государством] немного не основано на фактах.

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