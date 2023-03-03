«Мы стараемся остановить войну. Ее начали против нас, используя Украину» Вот как Сергей Лавров выступил на конференции в Дели. Его слова встретили смехом

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на конференции в Дели, которая состоялась после саммита «Большой двадцатки» (G20).

Лавров сказал:

Мы пытаемся остановить войну, которая была начата против нас, [ее начали] используя украинский народ.

Зал встретил слова Лаврова смехом, недовольными возгласами и шумом.

После того, как Лавров закончил свое выступление, некоторые зрители проводили его аплодисментами.

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Фото на обложке: Anushree Fadnavis / Reuters / Scanpix / LETA