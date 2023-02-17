В Украине погиб лидер «приморских партизан» Александр Ковтун, получивший 25 лет колонии за нападения на милиционеров. Он попал на войну в составе ЧВК Вагнера

Один из лидеров группировки «приморских партизан» Александр Ковтун, который с 2010 года находился в заключении, 29 января погиб во время войны в Украине, сообщает . По предварительным данным объединения, когда Ковтун находился в исправительной колонии, его завербовали в . Другие подробности неизвестны.

В Управлении ФСИН по Приморскому краю сообщили «Коммерсанту», что у ведомства нет таких данных. Глава краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин, в свою очередь, сказал, что ничего не слышал о гибели Ковтуна. В ЧВК Вагнера на момент публикации это не комментировали.

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Александр Ковтун считается одним из лидеров преступной группировки «приморских партизан», которая в феврале — июне 2010 года нападала на сотрудников милиции в Приморском крае. Ковтуна и других «приморских партизан» обвиняли в убийстве двух милиционеров и четырех производителей наркотиков, а также в ранении еще шести милиционеров, угоне нескольких автомобилей и кражах. Участников банды задержали в июне 2010 года. В 2014 году Александра Ковтуна приговорили к пожизненному лишению свободы, но в дальнейшем наказание заменили на 25 лет колонии.

Незадолго до того, как банду «приморских партизан» разгромили летом 2010 года, участники группировки записали видеообращение, в котором объяснили свои мотивы (ролик признали в России экстремистским). Ковтун и другие участники банды сказали на записи, что объявили войну милиционерам по идейным соображениям, поскольку считают, что МВД крышует наркобизнес, проституцию, незаконные лесозаготовки, а также фальсифицирует уголовные дела. На одном из судебных заседаний Александр Ковтун сказал, что участники группировки не считают себя «партизанами», как их прозвали в СМИ. «Партизанами нас назвали. У нас криминальной составляющей не было, у нас были идейные соображения», — говорил Ковтун.

ЧВК Вагнера начала вербовать заключенных для участия в войне летом 2022 года. В вербовке в том числе участвовал основатель военной компании Евгений Пригожин. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова говорила в январе, что ЧВК Вагнера могла привлечь до 50 тысяч заключенных, но на фронте остались около 10 тысяч человек, а остальные погибли, получили ранения, пропали без вести, дезертировали или попали в плен. В начале февраля Пригожин объявил, что военная компания перестала вербовать заключенных — его и ЧВК «отстранили» от этого. Сейчас, по сообщениям правозащитников, вербовкой занимается Минобороны РФ.

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Фото на обложке: Юрий Смитюк / ТАСС / Scanpix / LETA