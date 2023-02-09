Бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс выступил в Совбезе ООН с призывом прекратить огонь в Украине Он заявил, что представляет «безмолвные миллионы». Дать ему слово попросила Россия

Выступление Роджера Уотерса на заседании Совета Безопасности ООН. 8 февраля 2023 года Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix / LETA

Музыкант, сооснователь и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс 8 февраля выступил на заседании Совета Безопасности ООН, высказавшись на тему российского вторжения в Украину. Запись его выступления (как на английском, так и на русском языках) доступна на сайте ООН.

Уотерс обозначил обсуждаемую тему так — «возможность мира в Украине c упором на вооружение киевского режима третьими странами».

«Вторжение Российской Федерации в Украину незаконно. Я осуждаю его самым решительным образом. Но также российское вторжение в Украину не было неспровоцированным. Поэтому я также осуждаю провокаторов самым решительным образом», — заявил Уотерс.

Музыкант подчеркнул, что выступает от имени «молчаливого большинства», которое, по его словам, обеспокоено, что бесконечные войны разрушат планету.

«Безмолвные миллионы говорят спасибо за то, что вы услышали нас сегодня. Нас много, мы не верим в пророков военной индустрии, мы воспитывали наших сыновей и дочерей не для ваших пушек, мы считаем единственным разумным выходом призвать к немедленному прекращению огня в Украине — без „если“, без „но“, без „и“», — заявил Уотерс.

Он также призвал отказаться от растраты ресурсов на войну. «Мы требуем перемен. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС — все вы, пожалуйста, смените курс прямо сейчас. Договоритесь о прекращении огня в Украине прямо сейчас», — заявил музыкант.

После выступления Уотерса постпред Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, что Pink Floyd осудила вторжение СССР в Афганистан, из-за чего группу запретили в Советском Союзе. «Иронично, а может быть, даже лицемерно, что мистер Уотерс сейчас пытается обелить очередное вторжение», — добавил Кислица.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Уотерс выступил на заседании Совбеза по запросу РФ. При этом российская сторона не знала содержание речи музыканта, отметил он.

«Роджер хотел держаться равноудаленно, дабы избежать обвинений в подыгрывании нам, и решил говорить не от своего имени, а от имени „молчаливого большинства“ тех, чей голос не доходит до правящих кругов и потому не слышен. Указал он и на то, что наши действия на Украине были спровоцированы Западом. Лейтмотивом же стал призыв остановить безумство западных военно-промышленных кругов…» — заявил Полянский.

Выступление музыканта в Совбезе ООН также прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «В ООН Роджер Уотерс сносит „стену“ лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант», — написал он в твиттере, сделав отсылку к Pink Floyd.

Роджер Уотерс стал одним из четырех основателей Pink Floyd в 1965 году и покинул коллектив в 1985-м. Нынешний состав группы поддерживает Украину. Уотерс же неоднократно высказывался на тему российско-украинского конфликта с пророссийской точки зрения. В 2018 году, комментируя аннексию Крыма, Уотерс заявил, что «смена власти на Украине [в 2014 году], спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия».

В августе 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Уотерс назвал президента США Джо Байдена «военным преступником», заявив, что тот «разжигает огонь в Украине». Также Уотерс написал два открытых письма первой леди Украины Елене Зеленской. Он призвал ее заставить мужа «поступить правильно» и пойти на переговоры с Россией.

Уотерс обращался с открытым письмом и к президенту РФ Владимиру Путину. Он писал, что знает «некоторых людей», считающих, что Путин хочет захватить всю Европу. «Если вы это сделаете, идите на хуй, и мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру… Ага, просто взорвите друг друга и мир вдребезги», — говорилось в письме.

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