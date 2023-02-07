Суд в Лондоне назначил 36 пожизненных сроков Дэвиду Кэррику. Он 17 лет насиловал женщин, все это время работая полицейским

Дэвид Кэррик (справа) в суде. Рисунок художника Элизавет Кук. 6 февраля 2023 года Elizabeth Cook / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

Суд в Лондоне приговорил к 36 пожизненным срокам бывшего сотрудника городской полиции Дэвида Кэррика, который признал себя виновным в сексуализированном насилии в отношении 12 женщин. 48-летний Кэррик должен будет провести в тюрьме по меньшей мере 30 лет, прежде чем сможет просить о досрочном освобождении.

Бывший полицейский совершал преступления на протяжении 17 лет — с 2003 по 2020 год. Его удалось раскрыть в 2021 году, когда одна из его жертв решила обратиться в правоохранительные органы после огласки истории Сары Эверард — жительницы Лондона, которую изнасиловал и убил полицейский Уэйн Казенc, получивший за это пожизненный срок.

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Кэррик поступил на службу в лондонскую полицию в 2001 году, когда ему было 26 лет. В 2005-м он прошел курс по работе с делами о домашнем насилии, а в 2009-м вошел в состав подразделения, которое занималось охраной парламента, зданий правительства и посольств. На протяжении всей карьеры Кэррика в полиции на него не раз жаловались за применение силы, но это не приводило к официальным обвинениям.

Первое из известных преступлений, совершенных Кэрриком, произошло в 2003 году. Полицейский познакомился с женщиной в баре и неоднократно изнасиловал ее — перед этим заверив, что она в безопасности, так как он полицейский. Его второй жертвой в 2004-м оказалась коллега из полиции, которая добровольно решила провести с ним ночь, но он занялся с ней анальным сексом без ее согласия. Обе жертвы не решились сразу заявить о случившемся.

Среди других жертв Кэррика были как женщины, с которым он только что познакомился (часто через приложения для знакомств), так и те, с которыми уже какое-то время встречался. Он совершал не только сексуализированное, но и психологическое насилие. Одну из женщин он называл своей рабыней. Двух других запирал в крошечной каморке под лестницей. Еще одну изолировал от семьи и друзей, а также контролировал, что и когда она ела и как долго спала.

Кэррик, как было установлено следствием, пользовался своим служебным положением, чтобы втереться к женщинам в доверие — и чтобы позднее запугать их. Он использовал наручники во время изнасилований, а одной из пострадавших отправил фото своего служебного оружия со словами «Помни, что я здесь босс».

Во время слушаний в суде стало известно, что Кэррик, который неоднократно совершал преступления в пьяном виде, в юном возрасте сам был жертвой насилия со стороны родителей, злоупотреблявших алкоголем. Также было заявлено, что под арестом он пытался покончить с собой. При этом, зачитывая приговор, судья Бобби Чима-Грабб назвала Кэррика монстром и выразила мнение, что попытку самоубийства он совершил из жалости к себе, а не из-за раскаяния.

После вынесения приговора Кэррику комиссар лондонской полиции Марк Роули принес извинения и пообещал провести реформы, чтобы вернуть доверие женщин к полицейским. «Он [Кэррик] использовал свое положение полицейского самым отвратительным образом. Он не должен был работать в полиции. Мы не были достаточно строги и десятилетиями пропускали предупреждающие знаки. <…> Мы искренне сожалеем», — заявил Роули.

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