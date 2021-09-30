Полицейского, обвиненного в изнасиловании и убийстве британки Сары Эверард, приговорили к пожизненному сроку

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Бывшего лондонского полицейского Уэйна Казенса приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве местной жительницы Сары Эверард. Об этом сообщает «Би-би-си».

48-летний Казенс похитил Эверард вечером 3 марта 2021 года, когда она возвращалась от друзей, — под видом задержания за нарушение коронавирусных ограничений. Полицейский изнасиловал и задушил женщину, а позднее сжег ее тело.

Казенса задержали шесть дней спустя. Он признался в преступлении.

Судья счел, что серьезность данного дела «исключительно высока» и требует пожизненного наказания. Семья Эверард заявила, что «ничто не может вернуть Сару, но знание, что [Казенс] будет отправлен в тюрьму навсегда, приносит некоторое облегчение».

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