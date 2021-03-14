Жительницу Лондона Сару Эверард похитили на улице и убили. Убийство, в котором обвинили полицейского, вызвало шок у всей страны Собравшихся на акцию памяти жестко разогнала полиция

Полицейские задерживают участницу акции в Клэпхэме. 13 марта 2021 года Hannah McKay / Reuters / Scanpix / LETA

3 марта в Лондоне пропала без вести 33-летняя Сара Эверард. Около 21:30 она в одиночестве возвращалась домой от подруги в лондонском районе Клэпхэм. Эверард искали по всей стране. 12 марта ее тело было найдено в графстве Кент. В убийстве обвинили 48-летнего полицейского из Лондона Уэйна Казинса. В Клэпхэме, где Эверард последний раз видели живой, появился мемориал в память о погибшей. Его посетила герцогиня Кембриджская Кэтрин. «Она помнит, как это — идти одной по вечернему Лондону», — прокомментировала визит пресс-служба Кенсингтонского дворца. 13 марта в разных городах Великобритании планировалось провести акции «Верните наши улицы», посвященные безопасности женщин. Однако власти запретили массовые мероприятия из-за коронавирусных ограничений. Тогда организаторы решили изменить формат акций — и в память об Эверард предложили зажечь свечу или включить фонарик в 21:30. Однако в Клэпхэме на акцию все же пришли несколько сотен человек — в итоге, несколько участниц были жестко задержаны полицией. Британские политики осудили разгон мирной акции и потребовали объяснений у правоохранительных органов.

13 марта 2021 года в лондонском районе Клэпхэм собрались сотни человек, чтобы почтить память Сары Эверард и привлечь внимание к проблеме безопасности женщин в городах Justin Tallis / AFP / Scanpix / LETA

В Клэпхэме, как и по всей Великобритании (на фото жительница Бирмингема), зажгли свечи и фонарики в 21:30 — в то время, когда Сару Эверард последний раз видели живой SWNS / Scanpix / LETA

К акции памяти присоединился и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с подругой. Свечу выставили у входа в офис на Даунинг-стрит, 10 Joshua Bratt / EPA / Scanpix / LETA

Произошедшее с Сарой Эверард сподвигло тысячи женщин рассказать в соцсетях, почему они не чувствуют себя в безопасности на улицах. В парламенте зачитали список из 118 женщин, погибших в стране от рук мужчин за последний год. Вот этот список, вывешенный в Борнмуте 13 марта PA / Scanpix / LETA

В Клэпхэм принесли тысячи букетов, открыток, игрушек и плакатов, чтобы почтить память Сары Эверард Henry Nichols / Reuters / Scanpix / LETA

Кроме зажжения свечей, в разных городах планировалось провести и акции на улицах, но власти запретили их, сославшись на коронавирусные ограничения. Несмотря на запрет, в Клэпхэме акция все-таки состоялась. Ее участницы, в частности, держали плакаты: «Она просто шла домой» и «Если нельзя верить полиции, то кому тогда верить?» Howard Jones / ZUMA / Scanpix / LETA На лице участницы акции написано: «Назови ее имя» (#SayHerName — движение, зародившееся в США. Его участники требуют не замалчивать преступления, в частности совершенные сотрудниками полиции в отношении афроамериканок). Tayfun Salci / ZUMA / Scanpix / LETA

Полицейские задержали участниц акции под крики прохожих «Позор вам!» и «Отпустите их!» Hannah McKay / Reuters / Scanpix / LETA Глава МВД Великобритании Прити Патель и мэр Лондона Садик Хан потребовали от руководства полиции объяснений, почему мирная акция завершилась таким образом Hannah McKay / Reuters / Scanpix / LETA

Акции памяти прошли на следующий день после того, как в графстве Кент в лесу было найдено тело Сары Эверард, а по подозрению в ее в убийстве задержали лондонского полицейского Уэйна Казинса. На фото оцепление у лесопарка, где нашли останки Ben Stansall / AFP / Scanpix / LETA

Сару Эверард искали неделю. Вечером 3 марта она вышла от подруги, живущей в Клэпхеме, и пошла домой. В 21:30 Эверард попала в поле зрения камеры наблюдения, больше живой ее не видели. EMPICS Entertainment / Scanpix / LETA