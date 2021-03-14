Жительницу Лондона Сару Эверард похитили на улице и убили. Убийство, в котором обвинили полицейского, вызвало шок у всей страны Собравшихся на акцию памяти жестко разогнала полиция
3 марта в Лондоне пропала без вести 33-летняя Сара Эверард. Около 21:30 она в одиночестве возвращалась домой от подруги в лондонском районе Клэпхэм. Эверард искали по всей стране. 12 марта ее тело было найдено в графстве Кент. В убийстве обвинили 48-летнего полицейского из Лондона Уэйна Казинса. В Клэпхэме, где Эверард последний раз видели живой, появился мемориал в память о погибшей. Его посетила герцогиня Кембриджская Кэтрин. «Она помнит, как это — идти одной по вечернему Лондону», — прокомментировала визит пресс-служба Кенсингтонского дворца. 13 марта в разных городах Великобритании планировалось провести акции «Верните наши улицы», посвященные безопасности женщин. Однако власти запретили массовые мероприятия из-за коронавирусных ограничений. Тогда организаторы решили изменить формат акций — и в память об Эверард предложили зажечь свечу или включить фонарик в 21:30. Однако в Клэпхэме на акцию все же пришли несколько сотен человек — в итоге, несколько участниц были жестко задержаны полицией. Британские политики осудили разгон мирной акции и потребовали объяснений у правоохранительных органов.