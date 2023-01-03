Математик из Киева, срезавший граффити Бэнкси в Гостомеле, заявил, что хотел спасти рисунок и продать его на Sothebyʼs Ему грозит до 12 лет лишения свободы

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Стена дома в Гостомеле, с которой срезали граффити Бэнкси. 3 декабря 2022 года Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Полиция Киевской области предъявила обвинение организатору похищения одного из семи граффити, нарисованного британским уличным художником Бэнкси в Украине — рисунка женщины в противогазе на стене разрушенного дома в Гостомеле.

По части 5 статьи 185 УК («Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой») подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Как напомнили в полиции, 2 декабря группа лиц из Киева и Черкасс демонтировала кусок стены с рисунком и попыталась транспортировать его «с помощью деревянных досок и полиэтилена». Правонарушителей задержали «благодаря неравнодушию граждан».

Изначально уголовное дело расследовали по части 2 статьи 194 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Позже была проведена искусствоведческая экспертиза, по результатам которой стоимость срезанного граффити Бэнкси оценили в девять миллионов гривен (17,8 миллиона рублей или 245 тысяч долларов).

Издание «Ґрати» поговорило с организатором хищения — 32-летним математиком, волонтером и эко-активистом из Киева Сергеем Довгим. Он утверждает, что обнаружил дом с граффити Бэнкси в Гостомеле еще в начале ноября и тогда же узнал, что здание собираются снести, поэтому решил спасти рисунок и продать на аукционе в пользу ВСУ.

«Я бы написал в Sothebyʼs. Потому что они уже много лет продают работы Бэнкси, — сказал Довгий. — Если бы сказали: „Кто ты такой?“, тогда бы я написал какому-то аукциону поменьше».

Довгий проконсультировался о том, как срезать граффити, со скульптором из Черкасс Александром Дувинским. Тот рассказал журналистам, что не сомневался в порядочности своего знакомого и не задумывался, что это может быть незаконным.

Также Довгий собирался снять документальный фильм о том, как будет срезать и продавать работу Бэнкси. Для этого он пригласил операторов. «Я думал в фильме извиниться перед Бэнкси. Сказать, что если бы не война, я бы такого не делал. Потому что мне 32 года и я почему-то такого раньше не делал. Потом показать, что мы сделали и сказать, что наше видео — трибьют тому, что он сделал в Украине», — рассказывает он.

Тем не менее, властей и жителей Гостомеля о своих намерениях он не предупредил. Местная администрация еще до того, как Довгий пытался похитить граффити, объявила работу Бэнкси культурным достоянием Гостомеля и решила, что ее впоследствии вмонтируют в стену нового построенного дома.

Жители Гостомеля, ставшие свидетелями похищения граффити 2 декабря, рассказали, что объяснения Довгого с полицией «выглядели немного по-детски».

«Он рассказывал, что стрит-арт принадлежит всем и что кто угодно может его снять, — заявила журналистам местная жительница Анна Шавкун. — Я ему говорила: вы же не на пустырь, где нет ничего живого, приехали. И вы не один такой поклонник Бэнкси, чтобы прийти и себе забрать. Даже если у вас действительно были добрые намерения, то пожалуйста — идите в администрацию, поднимайте вопрос и его решат, но так, как вы поступили, не делают. Приехать, срезать, ну что это такое?»

Скульптор Александр Дувинский, помогавший Довгому срезать граффити, признал, что перед жителями городка они с Сергеем «лоханулись». «Единственное, что паскудно, что это же такая вещь, символическая. Но я реально не знал, что там есть какие-то люди, — объяснил он. — Работы Бэнкси имеют значение и работают только в конкретной среде — в пейзаже, в архитектурном стиле. Если среда меняется, то они теряют смысл».

Сам Довгий не признает своей вины и намерен защищаться в суде. Однако говорит, что согласен извиниться перед жителями Гостомеля: «Их эмоциональное состояние из-за этого события я могу понять. Но у меня была 100% информация, что демонтаж дома начнется в декабре».

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