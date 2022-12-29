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Пассажиры, вылетающие из аэропорта Пекина Andy Wong / AP / Scanpix / LETA

Власти некоторых стран мира начали ужесточать условия въезда для жителей Китая из-за массовой вспышки ковида в КНР и опасений по поводу возникновения новых вариантов коронавируса. Это происходит на фоне радикальной отмены антиковидных ограничений в самом Китае.

Одной из первых о введении ограничительных мер для людей, приезжающих из Китая, объявила Япония. Уже с 30 ноября все путешественники должны будут сдать тест на ковид по прибытии — и отправиться на семидневный карантин, если результат будет положительным. Также власти страны уменьшили количество авиарейсов в Китай и обратно. В Японии идут дискуссии о том, что принимаемые меры надо будет ужесточить в преддверии китайского Нового года, когда количество туристов может значительно увеличиться.

Тесты по прилету из Китая теперь также нужно будет предъявлять для въезда в Индию и на Тайвань, а также в Соединенные Штаты. Власти Малайзии, в свою очередь, объявили, что усилят меры по отслеживанию контактов заразившихся туристов.

Евросоюз централизованно пока не вводил ограничений — ожидается, что информация о возможных мерах в отношении людей, прилетающих из Китая, появится после заседания Еврокомиссии 29 декабря. Однако собственные меры уже ввела Италия, которая больше других пострадала в результате первой волны ковида весной 2020 года — тогда болезнь была завезена именно китайскими туристами.

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Всем прибывающим из Китая, в том числе транзитом, теперь надо тестироваться в итальянских аэропортах. Как сообщили власти, на первых же двух рейсах, прилетевших из Китая в Милан 28 декабря, пассажиры которых прошли тестирование, ковид обнаружили примерно у половины из них. Это были рейсы из Пекина и Шанхая. Власти Италии выразили надежду, что обязательное тестирование будет распространено на весь ЕС, заявив, что иначе эти меры не будут иметь особого смысла.

Основной причиной нынешней вспышки заболеваемости в Китае стала ставка властей на инактивированные вакцины собственного производства, оказавшиеся практически неэффективными против варианта омикрон (1, 2). В сочетании с тщательно проводимой политикой нулевой терпимости к ковиду, которая с начала пандемии эффективно предотвращала распространение вируса, основная доля населения в Китае к настоящему моменту не имеет никакого иммунитета против SARS-CoV-2, что обеспечивает быстрое распространение вируса. Тем не менее, въезд заболевших граждан Китая в другие страны может иметь лишь ограниченное влияние на заболеваемость в этих странах. Дело в том, что почти во всем остальном мире совместная доля переболевших омикроном и получивших эффективный вакцинный иммунитет радикально выше, чем в Китае (только уровень получивших бустер в ЕС, например, в среднем составляет 61%, в Италии — 78%). Кроме того, число авиапассажиров не так значительно на фоне местной заболеваемости. Например, в ЕС сейчас регистрируется около 100 тысяч заболеваний в день, в Италии — около 25 тысяч. На доковидном пике 2019 года весь международный авиатрафик Китая (во все страны) составлял до 200 тысяч человек в день — чтобы принципиально повлиять на ситуацию с заболеваемостью в принимающих странах, необходимо, чтобы трафик резко восстановился до таких же значений, что представляется маловероятным.

В то же время власти Австралии, популярной среди китайских туристов, заявили, что не намерены вводить каких-либо ограничений — однако подчеркнули, что следят за ситуацией и в дальнейшем не исключают ужесточения мер. Аналогично поступили власти Великобритании.

Россия пока о введении каких-либо дополнительных мер в отношении путешественников из Китая не объявляла.

Власти Китая в ноябре объявили об отказе от политики «нулевой терпимости» к ковиду. До тех пор при малейших вспышках заболевания на протяжении трех лет власти закрывали на карантин целые кварталы и даже города — однако на фоне массовых протестов было объявлено об отказе от такой практики. Это привело к резкому росту заболеваемости — неофициально сообщалось, что в декабре ежедневно ковид обнаруживали у десятков миллионов человек. Официальные ежедневные цифры власти с 25 декабря вообще перестали публиковать.

При этом в Китае до сих пор сохраняется требование о соблюдении карантина для всех въезжающих в страну. Оно действует с самого начала пандемии. С 8 января это требование будет отменено, но путешественникам по-прежнему придется сдавать тесты.

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