«Я слышала нечеловеческие крики мужа, а мне продолжали читать мораль» Жители Херсона рассказали The Insider о пытках во время российской оккупации

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Подвал в Херсоне, где во время российской оккупации пытали задержанных. 8 декабря 2022 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Херсон с первых дней войны и до ноября 2022 года находился под российской оккупацией. В конце сентября РФ формально аннексировала Херсонскую область — но спустя полтора месяца российская армия отступила на другой берег Днепра и город был освобожден украинскими вооруженными силами. Жители Херсона рассказали изданию , что там происходило во время российской оккупации. Это были пытки и беспричинные аресты.

Учительница музыки Ольга Куц, прожившая в Херсоне всю жизнь, рассказала журналистам The Insider, что после начала войны «люди начали выходить на массовые митинги, а российские военные не понимали, почему их радостно не встречают».

Протесты шли весь март и апрель — мы пытались доказать, что никто их сюда не звал.

По словам Ольги, в мае она стала узнавать от знакомых, что на улицах города задерживают мужчин. Их избивали, а потом увозили в неизвестном направлении. Ольга уверена, что россияне в то время «выискивали [людей] по спискам», которые включали депутатов, волонтеров и бывших сотрудников полиции.

Летом российские военные начали устанавливать блокпосты и проверять телефоны у людей на улицах. Когда они находили что-то подозрительное, то забирали на допрос, что в большинстве случаев означало избиения и пытки в подвалах, рассказала Ольга.

Накануне Дня независимости Украины (24 августа) Ольге позвонили из школы и предложили вернуться на работу. Она отказалась, а через несколько дней в ее дом ворвались 15 человек с автоматами. Ее забрали вместе с мужем. В заключении она провела 10 дней, ее муж — два месяца.

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По словам Ольги, после задержания ее сразу отправили на допрос. Во время разговора она слышала, как в соседних камерах мужчины, включая ее мужа, кричали от боли. «Я слышала нечеловеческие крики мужа, которые мешались еще и с криками других мужчин — они просто пищали от боли. На этом фоне мне продолжали читать мораль, а потом отправили „подумать“ в камеру, где были только голый бетон, обшарпанные стены, сырость, холод и два стула», — рассказала Ольга.

По ее словам, задержанным не разрешали спать, кормили раз в день испорченными продуктами, давая на прием пищи 30-40 секунд. Ей дали поллитра воды на три дня, а потом стали приносить ржавую воду из туалета.

Ольга рассказала, что когда попросила дежурного отпустить ее в туалет, он ответил: «Ты украинская мразь и этого не заслуживаешь! Ходи под себя, как животное». По словам женщины, ей приходилось справлять нужду в углу камеры до тех пор, пока, спустя несколько дней, один из дежурных не дал ей ведро.

По словам Ольги, когда в камеру заходил кто-то из военных, она должна была надевать на голову пакет.

Иногда они врывались, сразу же нанося удары по голове и рукам. Били всем, что могли найти, — полицейскими дубинками, бутылками. Просто били и уходили. Один раз я осмелилась спросить, зачем они это делают, а ответ был прост: потому что я украинка и мы все в Херсоне притесняем русскоговорящее население.

Мужа Ольги, по ее словам, пытали электрошоком, избивали и даже спиливали зубы: «Я видела, как он терял сознание, и военным буквально приходилось затаскивать его тело в камеру. Его могли оставлять там и на четверо суток, и на неделю без еды и воды».

Ольгу отпустили на десятый день заключения — и только из-за того, что у нее развилась ротовая инфекция, из-за которой у нее опухло горло и она начала задыхаться. Вернувшись домой, она обнаружила, что ее квартиру разграбили.

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Другая жительница Херсона — Людмила Вовчук — рассказала, что военные открыто грабили людей: отбирали машины на блокпостах, забирали их со стоянок жилых домов, а также выбивали двери квартир и выносили все, что могли. У ее знакомых военные отняли частный дом, заявив, что у хозяев есть один день, чтобы уехать.

Из окон квартиры часто можно было наблюдать, как из подъезда выводят людей с пакетом на голове.

По словам Людмилы, российские военные похитили друга ее мужа, а другого знакомого расстреляли из-за того, что им «не понравилось его поведение». Она рассказала, что позже его смерть оформили как пьяную драку с летальным исходом.

Людмила утверждает, что некоторых мужчин насильно отправляли воевать на стороне России, выдав им российские паспорта, а тех, кто отказывался, сажали в СИЗО. Об их дальнейшей судьбе она ничего не знает.

Жительница Херсонской области Аня (имя изменено) рассказала журналистам The Insider, что военные похищали людей с целью получения выкупа. По ее словам, среди ее друзей есть много волонтеров, которых «забирали в подвалы». Дольше всех там находились те, кто не мог заплатить около пяти тысяч долларов за освобождение. «Но спустя три-четыре месяца пыток пленные переставали представлять для них интерес, и их отпускали. Бывало и так, что человека забирали не потому, что он активист или волонтер, а потому что его лицо не понравилось», — рассказала Аня.

Но больше всего, по словам Ани, ее шокировало то, как после отступления российской армии Херсон стал подвергаться регулярным обстрелам со стороны российских сил.

Удары настолько мощные, что это размывает все предыдущие впечатления. Недавно прилетело рядом с причалом, где мы набирали воду, и удар был настолько мощный и громкий, что я невольно расплакалась, хотя видела, как вылетают ракеты еще в период оккупации.

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