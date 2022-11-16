«Если и есть ад на Земле, то он был здесь» The Washington Post рассказала о тюрьме в Херсоне, где российские военные пытали задержанных

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Стихийный мемориал погибшим в Херсоне во время российской оккупации. 14 ноября 2022 года Пресс-служба президента Украины / picture alliance / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Херсон 14 ноября вскоре после освобождения города, заявил, что в Херсонской области российская армия совершала «такие же зверства, как и в других регионах страны, куда смогла зайти». По словам Зеленского, украинские следователи задокументировали более 400 военных преступлений. Журналисты The Washington Post поговорили с жителями Херсона, которые рассказали, что происходило в городе во время оккупации.

По словам местных жителей, в Херсоне российские военные использовали для пыток задержанных тюрьму для несовершеннолетних. «Если и есть ад на Земле, то он был здесь», — так описывает это место 48-летний Сергей, который живет напротив тюрьмы.

Очевидцы рассказали, что к серому трехэтажному зданию тюрьмы круглосуточно приезжали автомобили, из которых вытаскивали людей с мешками на головах. Некоторых из них спустя время российские военные отпускали, измученных и избитых, а других переводили в другие тюрьмы. Что происходило с этими людьми потом, неизвестно.

Россияне задерживали украинцев за что угодно — от «неправильных» слов и одежды до татуировок. «Они хватали всех, до кого могли добраться: партизан, активистов, кого угодно», — рассказала местная жительница Лариса.

Пока невозможно точно оценить масштаб задержаний, но глава Херсонского областного совета Александр Самойленко считает, что речь идет о тысячах пленных. «В любой день в российских пыточных находились 600 человек. Многие люди пропали без вести. Это был кошмар», — сказал он. По словам Самойленко, он опасается, что Херсон может войти в число таких городов, как Буча, Ирпень и Изюм, где были обнаружены свидетельства многочисленных преступлений российских военных.

64-летний Александр Кузьмин — один из тех, кто пережил плен, — рассказал, что в тюрьме сотрудники ФСБ молотком размозжили ему ногу. Находясь в камере, он слышал крики других людей. Жители соседних домов подтвердили, что слышали, как в тюрьме пытают задержанных: «Все могли слышать пытки, крики, вопли».

Кузьмин рассказал журналистам о сокамернике, молодом человеке, которого задержали за то, что он помогал местным жителям достать гривны. Его россияне пытали током, прикрепив провода к соскам и гениталиям.

В статье The Washington Post также содержатся свидетельства убийств задержанных. 35-летний Андрей рассказал, что знает как минимум об одном таком случае. По его словам, российские военные застрелили человека, который отказался встать на колени. «Они оставили его труп в камере на 24 часа», — сказал Андрей. Другие очевидцы рассказали, что военные уводили людей во двор, после чего раздавались выстрелы.

Местные жители также видели, как развлекались российские военные. Они скупали алкоголь в ближайших магазинах и привозили в тюрьму занимающихся проституцией женщин. По словам бывших заключенных, россияне беспорядочно стреляли в здании и даже кидали ручные гранаты.

«Мы ужасно хотели убить их, но приходилось улыбаться, поскольку мы знали, что одно неверное слово может привести в эту тюрьму», — сказал житель Херсона Сергей.

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