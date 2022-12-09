Пожар в торговом центре «Мега Химки». Главное Один человек погиб, гипермаркет OBI почти полностью разрушен

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Сергей Савостьянов / ТАСС

Рано утром 9 декабря в ТЦ «Мега Химки» произошел крупный пожар. Возгорание началось на территории строительного гипермаркета OBI около шести утра. Огонь быстро распространился по всему зданию; в ходе пожара произошло несколько взрывов. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Гипермаркет OBI практически полностью разрушился; остальные строения ТЦ «Мега Химки» не пострадали.

В результате пожара погиб один человек. Это охранник торгового центра, по данным Mash, его звали Сергей Смуров. Как пишет телеграм-канал, он выходил из горящего здания одним из последних; его обнаружили на улице с пробитой головой — по предварительным данным, во время эвакуации на него упала металлическая конструкция. Всего на момент возгорания, пишет Baza, в здании находились 20 человек; 19 из них успешно эвакуировались.

Пожар в торговом центре «Мега Химки» Meduza

Причиной пожара стало нарушение правил сварочных работ. Как сообщили в ТАСС в экстренных службах, «обстоятельства возникновения пожара установлены». Возгорание началось в пристройке к OBI, которая была на реконструкции, когда там проводилась сварка. Рабочие не смогли потушить огонь и покинули здание. В дальнейшем, предположительно, взорвались газовые баллоны. Baza уточняет, что рабочие при помощи сварки усиливали металлоконструкции здания и из-за отлетевшей искры загорелась палета. Первоначально в качестве основной версии рассматривалось короткое замыкание, также не исключался поджог.

СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Прокуратура начала проверку. Как пишет Baza, следователи уже установили компанию, проводившую ремонт, и сейчас разыскивают ее руководство, а также устанавливают сотрудников, которые непосредственно вели сварочные работы.

Максим Григорьев / ТАСС

Ущерб от пожара может достигнуть 20-30 миллиардов рублей, считают во Всероссийском союзе страховщиков. По данным источников ТАСС, страховщиком здания выступала швейцарская компания Zurich Insurance, которая весной 2022 года продала российский бизнес.

Сеть OBI после начала войны о,ъявляла о приостановке работы магазинов. Как писали «Ведомости», немецкие владельцы сети заранее даже не предупредили об этом российское подразделение, просто отключив его сотрудникам доступ к IT-системам. В ответ на это российский топ-менеджмент пригрозил, что магазины возобновят работу под прежним именем вопреки требованиям материнской компании. В итоге конфликт был улажен: в апреле российский бизнес OBI был передан в доверительное управление. Как осенью писал «Коммерсант», в рамках соглашения магазины должны сменить название; в качестве основных вариантов рассматриваются HOBI и OBBI.

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