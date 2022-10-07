Российские магазины OBI сменят название. Возможные варианты: HOBI и OBBI

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После ухода из России немецкой OBI GmbH собственность компании была передана в доверительное управление, а позже продана «Группе инвестиционно-строительных компаний MAX». В рамках договоренности о передаче активов, сеть магазинов должна провести ребрендинг, в частности, сменить название в течение полугода, сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, в конце сентября российская сеть подала заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI. Помимо этого, компания также зарегистрировала новый домен: h-obi.ru.

В самой компании «Коммерсанту» заявили, что рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса, а главным приоритетом называют наращивание продаж. Эксперты, с которыми поговорила газета, считают, что полный ребрендинг сети произойдет не раньше следующего года.

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Немецкая сеть OBI GmbH вышла на российский рынок в 2003 году. В марте 2022 года штаб-квартира компании объявила о приостановке работы магазинов в России из-за войны в Украине. В апреле было объявлено о передаче российского бизнеса в доверительное управление.

Подробнее о сети магазинов OBI в России

«Ведомости» рассказали о конфликте вокруг магазинов OBI в России Сотрудники намерены продолжать работу (хотя им отключили даже кассы), а головная компания готова продать активы в РФ за 1 евро (но есть сложности)

Подробнее о сети магазинов OBI в России

«Ведомости» рассказали о конфликте вокруг магазинов OBI в России Сотрудники намерены продолжать работу (хотя им отключили даже кассы), а головная компания готова продать активы в РФ за 1 евро (но есть сложности)