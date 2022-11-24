The New York Times: американская ракета HARM, запущенная ВСУ, в сентябре попала в жилой дом в Краматорске (находящемся под контролем Украины)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Сотрудники коммунальных служб ремонтируют фасад жилого дома, поврежденного из-за ракетного удара в Краматорске, 27 сентября 2022 года Juan Barreto / AFP / Scanpix / LETA

Ракета американского производства, запущенная украинскими военными в конце сентября, попала в пятиэтажный жилой дом в Донецкой области, из-за чего пострадали три мирных жителя. Об этом сообщила газета The New York Times, чьи журналисты поговорили с очевидцами и проанализировали обломки ракеты спустя день после удара.

Ракета воздушного базирования, предназначенная для уничтожения радаров, как утверждает газета, около 18:00 26 сентября попала в пятый этаж жилого дома в Краматорске (город находится под контролем властей Украины). По словам местных жителей, в квартире, разрушенной из-за удара, никто не жил, а в соседней пострадали три человека. О погибших не сообщается.

Газета The New York Times предположила, что ракета, попавшая в пятиэтажку, возможно, вышла из строя или отклонилась от курса. Журналисты установили, что упавшая ракета была устаревшей модификации, которая не используется армией США. Издание назвало случившееся редким случаем, когда из-за оружия, поставляемого США, пострадали мирные жители.

Двое представителей Пентагона заявили изданию, что нет никаких признаков того, что российским силам в Украине удалось захватить или использовать ракеты HARM с тех пор, как США начали поставки. В Минобороны Украины ракетный удар не комментировали.

Власти Украины ранее сообщали, что 26 сентября по Краматорску нанесли ракетный удар. Донецкая областная администрация распространила видео с последствиями ударов по пятиэтажному жилому дому и по парку скульптур. Власти Украины обвиняли в обстреле российские войска.

Последствия удара по Краматорску 26 сентября 2022 года Донецька облдержадміністрація

NYT отмечает, что не зафиксировано случаев, когда ВСУ целенаправленно наносили удары по городам, которые они полностью контролируют. При этом, указывает издание, российские войска часто наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам. Российские власти отрицают удары по гражданским объектам и часто винят в падениях ракет украинские системы ПВО.

Читайте также

Только за первый месяц войны в Украине погибли больше 1200 мирных жителей. Российские военные убивали их и прикрывались ими от обстрелов Это результаты расследования ООН

Читайте также

Только за первый месяц войны в Украине погибли больше 1200 мирных жителей. Российские военные убивали их и прикрывались ими от обстрелов Это результаты расследования ООН