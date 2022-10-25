The Washington Post раскрыла имя человека из окружения Путина, который прямо сказал президенту об ошибках на войне в Украине. Это Евгений Пригожин
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В начале октября The Washington Post со ссылкой на данные, полученные американской разведкой, написала, что в окружении президента РФ нашелся человек, который прямо сказал Владимиру Путину об ошибках в войне в Украине. Тогда сообщалось, что в отчете разведки названо имя приближенного Путина, допустившего критику в адрес президента, но журналистам оно неизвестно.
The Washington Post удалось выяснить, о ком говорилось в отчете разведки. Источник в правительстве США, знакомый с отчетом, рассказал изданию, что это бизнесмен Евгений Пригожин — основатель ЧВК Вагнера.
Как отмечает собеседник издания, Пригожин выразил недовольство тем, что Минобороны РФ возлагает слишком много обязательств на ЧВК Вагнера, при этом не выделяя достаточно финансовых и материальных ресурсов на то, чтобы частная военная компания могла выполнить поставленные перед ней задачи.
Источник The Washington Post также отмечает, что в соцсетях распространилось видео, на котором бойцы ЧВК Вагнера жалуются на нехватку еды и припасов. По словам источника, вероятно, видео было постановкой, цель которой — вынудить Кремль выделять больше средств на наемников.
«Медузе» не удалось найти видео, которое полностью бы соответствовало описанию The Washington Post.
В начале октября в соцсетях распространилось видео, снятое, как утверждалось, в Белгородской области. Вооруженные люди в ролике жалуются, что им выдали оружие, но не приписали к части, и что они неделю живут «в скотских условиях», сами себе покупая еду. Кто снял видео, неизвестно. Журналист «Радио Свобода» (объявлено в России «иностранным агентом») Марк Крутов обратил внимание, что один из мужчин на видео носит символику ЧВК Вагнера.
Евгений Пригожин через пресс-службу компании «Конкорд» ответил The Washington Post, что не общался с Путиным лично «ни недавно, ни в каком-либо ближайшем обозримом времени», а также «не критиковал руководство Вооруженных сил Российской Федерации во время конфликта в Украине». Пригожин также заявил, что запись, на которой бойцы ЧВК Вагнера жалуются на нехватку еды и припасов, он не видел.
В комментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд», Пригожин призвал журналистов The Washington Post «не выглядеть истеричными базарными бабами на кухне, которые собирают сплетни и домыслы, а также пытаются путем публикации нелепых провокационных и оскорбительных вопросов создать какое-то информационное поле».