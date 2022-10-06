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«Мы никому не нужны» В соцсетях появилось видео, на котором сотни вооруженных людей в Белгородской области жалуются на хаос мобилизации. Кто его снял и опубликовал, неизвестно
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