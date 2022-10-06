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«Мы никому не нужны» В соцсетях появилось видео, на котором сотни вооруженных людей в Белгородской области жалуются на хаос мобилизации. Кто его снял и опубликовал, неизвестно

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Вечером 5 октября в соцсетях стало массово распространяться видео, на котором, как утверждается, запечатлены 500 мобилизованных в Белгородской области. Вооруженные люди в ролике жалуются, что им выдали оружие, но не приписали к части, и что они неделю живут «в скотских условиях», сами себе покупая еду. Кто снял видео, неизвестно. Журналист «Радио Свобода» (объявлено в России «иностранным агентом») Марк Крутов обратил внимание, что один из мужчин на видео носит символику ЧВК Вагнера, а еще один из снимающих — москвич Сергей Сурков, который уже записывал видео о проблемах в армии около недели назад.
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