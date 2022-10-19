Лукашенко запретил повышать цены. «Виновные» найдены Задержаны 20 человек, возбуждены 34 уголовных дела. Подозреваемые слишком дорого продавали хлеб и колбасу

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Наталия Федосенко / ТАСС

Александр Лукашенко в начале октября запретил повышение цен в Беларуси. «С 6 числа запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — заявил он на совещании с экономическим блоком правительства.

Свое решение Лукашенко объяснил тем, что в стране «запредельные» цены. На совещании он сказал, что за первые восемь месяцев 2022 года инфляция в Беларуси превысила 13%, а к концу года правительство ожидает ее рост до 19%.

После того, как Лукашенко запретил повышать цены, (КГК) заявил, что в течение семи дней получил более 530 жалоб, почти 200 из них были приняты к рассмотрению. Прокуратура Беларуси 15 октября отчиталась о возбуждении 18 уголовных дел, связанных с «необоснованным завышением цен».

К 18 октября, по данным Комитета госконтроля, в стране возбудили 34 уголовных дела и задержали не менее 20 человек. При этом за ценами следят не только КГК и прокуратура, но и МВД. 18 октября ведомство заявило о выявлении «свыше 70 фактов завышения цен во всех регионах республики».

Уголовные дела заводят преимущественно по статьям о превышении должностных полномочий или о бездействии должностных лиц. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

За повышение цен преследуют людей по всей Беларуси. В Барановичах задержали заместителя директора одной из торговых площадок, который, по утверждению прокуратуры, повысил на 13% цену на один из продовольственных товаров, чем «причинил вред правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам».

Уголовные дела возбудили против директора частной торговой компании в Гомеле (из-за повышения цен на выпечку) и на руководителей двух сетевых магазинов в Гродненской области (из-за подорожания как минимум 30 товаров, включая колбасу, мясные консервы и мороженое). «Увеличение по отдельным товарам доходило до », — отметил Комитет госконтроля.

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении жителя Могилева, который «причинил вред» одному из мясокомбинатов Минской области, разместив его рекламу на радио по цене «в 10 раз превышающей фактически понесенные затраты».

Уголовному преследованию подвергли и руководителя одного из крупных поставщиков компьютеров и программного обеспечения интернет-магазинам. По версии Комитета госконтроля Беларуси, при продаже товаров компания (ее название не уточняется) завышала реальный курс иностранной валюты к белорусскому рублю на 25-30%.

По мнению экономиста Льва Львовского, с которым поговорили журналисты белорусского издания «Зеркало», правительство Беларуси поставило представителей торговли в условия, когда приходится выбирать между работой в убыток и уголовным делом. При этом он отмечает, что со временем к уголовной ответственности могут начать привлекать производителей и импортеров товаров, если они станут отказываться от поставок — данные о таких поставщиках «для правовой оценки» уже собирает министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Львовский считает, что в краткосрочной перспективе заморозка цен может замедлить рост инфляции, но в будущем создаст более серьезные проблемы.

Это еще одно проявление тактики, начавшейся с 2020 года, когда власти думают о днях или месяцах, но не думают о том, что будет через годы. Главное — день простоять да ночь продержаться, а что будет через год — никого не волнует. Через пару месяцев существования такой системы начнутся банкротства, потому что компании проедят свой оборотный капитал. Даже властям очевидно, что это не сработает. Если бы Александр Лукашенко или глава , которая предложила эту систему, думали, что это на самом деле может сработать, то, наверное, они ввели бы такие запреты полгода или год назад. Ведь высокая инфляция началась не вчера.

Львовский предполагает, что власти хотят запугать предпринимателей, чтобы после либерализации системы они продолжали бояться повышать цены, помня, что за это можно оказаться под следствием. Однако, по словам экономиста, эффект от ограничений будет обратным — ретейлеры и производители начнут превентивно повышать цены, чтобы компенсировать потери, понесенные за время действия запрета, за чем могут последовать очередные государственные ограничения.

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