Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

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Александр Лукашенко распорядился ввести с 6 октября запрет на повышение цен в Беларуси, сообщает «Белта».

«С 6 числа (октября) запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — сказал Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства.

Лукашенко объяснил свое решение тем, что в Беларуси возникли «запредельные» цены. «Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра [антимонопольного регулирования и торговли] и губернаторов. Все», — заявил он.

Лукашенко также заявил, чтобы на этом фоне никакие компании не уходили с рынка. «Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите», — сказал Лукашенко правительственным чиновникам.

В ходе совещания Лукашенко сообщил, что за первые восемь месяцев 2022 года инфляция в Беларуси превысила 13%, а правительство к концу года ожидает инфляцию на уровне 19%. «За оставшийся период времени вы хотите еще больше повысить цены?» — спросил Лукашенко у чиновников. Он поставил правительству и Нацбанку задачу снизить уровень инфляции до 7-8% к 2023 году.

Инфляция в Беларуси в январе-августе 2022 года, по данным Белстата, составила 13,8%. Годовая инфляция в Беларуси (с августа 2021-го по август 2022 года) составила 17,9%.