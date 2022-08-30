Путин говорил, что дело о госизмене против Ивана Сафронова не связано с его журналистской работой Но слежка в рамках этого дела началась после статьи о продаже российских истребителей Египту

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Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

Гособвинитель потребовал приговорить бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова к 24 годам колонии по делу о госизмене. Преследование Сафронова может быть напрямую связано с его журналистской работой — хотя ФСБ и даже президент России Владимир Путин утверждали обратное, пишет «Русская служба Би-би-си». Причиной преследования Сафронова мог стать его текст о поставках российских самолетов Су-35 Египту, вышедший в «Коммерсанте» в марте 2019 года. По крайней мере, именно после этого текста за журналистом начали следить в рамках дела о госизмене.

В материале Сафронова и его коллеги Александры Джорджевич про истребители Су-35 говорилось, что Москва и Каир подписали соглашение о поставке «свыше двух десятков» самолетов и средств авиационного поражения к ним примерно на два миллиарда долларов. Источниками информации были указаны два анонимных топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. В день выхода материала его процитировали многие российские издания, а «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщил, что «производство самолетов для Египта уже идет».

Материал прочитали и заказчики Су-35. «Русская служба Би-би-си» получила от анонимного источника два письма египетских чиновников, поступившие в российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Первое из них было отправлено в день выхода статьи Сафронова. Его написал атташе Египта по вопросам обороны в Москве бригадный генерал Мохамед Манси. Он попросил российскую сторону «принять все необходимые меры и действия для заявления об отрицании такой вышеуказанной новости».

Второе письмо в ФСВТС написал глава управления вооружения министерства обороны Египта генерал-майор Тарек Саад Заглюль. В нем говорилось, что статья Сафронова застала начальника генштаба вооруженных сил Египта во время визита в США, и тот оказался в неловком положении. В материале Сафронова упоминалось, что Египет рискует попасть под американский закон CAATSA, который был принят в 2017 году и позволяет вводить санкции против стран, покупающих вооружение у РФ (США действительно угрожали Египту такими санкциями).

Генерал-майор Заглюль заявил ФСВТС, что египетская сторона не раз просила российскую «предпринять меры безопасности по неразмещению информации, касающейся сфер военного сотрудничества и всех контрактов». Как в ФСВТС отреагировали на письма египетских чиновников, неизвестно.

Адвокат Сафронова Евгений Смирнов сообщил «Русской службе Би-би-си», что эти письма есть среди материалов дела журналиста, хотя официально не имеют к ним отношения, а во время следствия и суда тема поставок Су-35 не поднималась. При этом, исходя из обвинительного заключения по делу Сафронова (его накануне опубликовало издание «Проект»), ФСБ спрашивала про этот материал как минимум двух свидетелей по делу. Один из них заявил, что Генеральная военная прокуратура проводила проверку из-за статьи про Су-35.

Кроме того, подавляющее большинство документов, которые легли в основу обвинительного заключения, датированы не ранее чем весной 2019 года. В частности, доступ к файлам домашнего компьютера Сафронова ФСБ получила в конце мая — начале июня 2019 года, отмечает «Русская служба Би-би-си».

Адвокат журналиста Евгений Смирнов заявил, что за его подзащитным следили с 2014 года, но в течение пяти лет слежка велась в рамках статьи о разглашении гостайны. По словам адвоката, Сафронову не могли предъявить обвинение по этой статье, поскольку она касается лиц, имеющих доступ к гостайне по работе или по учебе. Именно весной 2019 года, после публикации текста о Су-35, за Сафроновым стали следить в рамках дела о госизмене.

Статья о поставке российских истребителей Египту уже недоступна на сайте «Коммерсанта» (ее копию можно найти в веб-архиве). В обвинительном заключении говорится, что Роскомнадзор заблокировал ее за нарушение запрета разглашения гостайны. При этом в «Коммерсанте» до сих пор можно прочитать новость, написанную по статье. Кроме того, в мае 2020 года ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что Россия начала производство Су-35 по контракту с Египтом, а позднее снимки этих самолетов появились в публичном доступе.

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«Проект» изучил материалы дела Ивана Сафронова — и не нашел там доказательств его вины В интернете есть почти все «секретные сведения», якобы переданные им на Запад

Подробнее про обвинения против Сафронова

«Проект» изучил материалы дела Ивана Сафронова — и не нашел там доказательств его вины В интернете есть почти все «секретные сведения», якобы переданные им на Запад