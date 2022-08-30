Гособвинитель потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам колонии

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Прокурор попросил суд приговорить журналиста Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгорсуд.

Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса». Его арестовали в июле 2020 года по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, в 2015-2017 годах Сафронов передал секретную информацию спецслужбам Германии и Чехии.

Защита связывает уголовное преследование Сафронова с его журналистской деятельностью. Следователи это отрицают, но ранее они предлагали Сафронову заключить досудебное соглашение и раскрыть журналистские источники.

29 августа издание «Проект», изучившее материалы по делу Сафронова, пришло к выводу, что многие доводы следствия несостоятельны, а почти все «секретные» сведения, которые Сафронов якобы передал западным спецслужбам, есть в открытом доступе.

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