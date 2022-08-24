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1ADAT

Модератор оппозиционного телеграм-канала Салман Тепсуркаев, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, был убит, сообщила юрист «Команды против пыток» Ольга Садовская. Об этом она заявила в ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой».

«Есть дело, в котором мы не спасли человека. Его убили. Дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом по правам человека. Мы знаем, что он погиб», — сказала Садовская в интервью. По ее словам, после похищения Тепсуркаева «Команда против пыток» пыталась «выцарапать» его и собрать доказательства.

Мы не можем позволить себе говорить что-то, мы должны говорить, что мы знаем. Здесь его похитили, посадили в эту машину, вот эти люди, они здесь проехали, они въехали в эти ворота и здесь связь оборвалась. Мы должны восстановить эту картину и мы всю эту картину восстановили, мы собрали всю информацию. Но, к сожалению, это не помогло, — сказала Ольга Садовская

После интервью Садовской телеграм-канал 1ADAT выпустил заявление, в котором раскрыл подробности убийства Тепсуркаева. Представители движения сообщили, что давно получили данные о его гибели, но до последнего надеялись, что это неправда.

6 сентября 2020 года сотрудники чеченских силовых структур похитили Салмана Тепсуркаева и вывезли его из Геленджика в Чечню. На следующий день после похищения в сети появилось , где Тепсуркаева заставили истязать себя перед видеокамерой. В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о его похищении.

По данным соратников, Тепсуркаева убили 15 сентября 2020 года на военном полигоне в селении Джалка, родовом селе депутата Госдумы Адама Делимханова. «Салмана связали, вставили в рот гранату и на расстоянии подорвали его», — заявили его соратники.

Салмана в течении недели пытали, унижали и в конце ужасающим способом убили, но и этого мерзким кадыровским преступникам было мало. Они отдали тело родственникам и сказали им «закопать его как собаку». Тело Салмана захоронили в безымянном могиле.

Движение «Адат» — одно из самых заметных оппозиционных движений Чечни. Оно наиболее известно по телеграм-каналу 1ADAT, на который подписаны чуть меньше 40 тысяч пользователей. Движение существует с 2020 года, оно рассказывает в том числе о нарушениях прав человека в Чечне. Создателем и одним из руководителей «Адата» является Ибрагим Янгулбаев. В январе 2022 года чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде мать активиста Зарему Мусаеву. Позже против нее возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому, и с тех пор она находится в СИЗО в Грозном.

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