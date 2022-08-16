«Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена» Лидера ДДТ оштрафовали по делу о «дискредитации» армии. Вот его обращение к суду

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Евгений Фельдман

Советский районный суд Уфы 16 августа оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» вооруженных сил России. Поводом для дела послужил концерт группы ДДТ в Уфе, на котором Шевчук выступил против войны и сказал: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина». Шевчук не присутствовал на заседании. Основатель «Агоры» Павел Чиков опубликовал обращение музыканта к суду. Вот его текст.

Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. Выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, в Карабахе, Ираке и т. д. (смотрите антивоенный концерт гр. ДДТ 2008 год в СКК и другие выступления группы ДДТ в разные годы).

Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем.

Песня «Не стреляй» была написана в 1980 году.

Я также против продолжающейся 8 лет войны на Донбассе и нынешней на Украине.

С уважением, Юрий Шевчук, гр. ДДТ

Юрий Шевчук против войны

«Русские — не рабы. Мы просто в оккупации» Юрий Шевчук в шоу «Скажи Гордеевой» — о запрете концертов ДДТ и отношении россиян к войне

Юрий Шевчук против войны

«Русские — не рабы. Мы просто в оккупации» Юрий Шевчук в шоу «Скажи Гордеевой» — о запрете концертов ДДТ и отношении россиян к войне