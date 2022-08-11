Xiaomi представила робота-гуманоида за 100 тысяч долларов. Его зовут CyberOne (или «Металлический братан») И он вряд ли появится в массовой продаже

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Xiaomi

Китайский производитель электроники Xiaomi представил на презентации в Пекине своего первого робота-гуманоида CyberOne, который, по заявлению компании, имитирует движения человека и способен различать эмоции и жесты.

Как сообщается на сайте Xiaomi, рост робота — 177 сантиметров, вес — 52 килограмма, размах рук — 168 сантиметров. В качестве лица используется изогнутая OLED-панель. Engadget пишет, что CyberOne получил прозвище «Металлический братан» («Metal Bro»), а также знак зодиака — Лев.

Xiaomi

Робот слышит звуки с помощью двух микрофонов и видит мир в 3D. Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта помогают ему распознавать 85 звуков окружающей среды, а также 45 человеческих эмоций. В Xiaomi говорят, что робот может распознавать счастье и даже утешать пользователя, когда тому грустно. CyberOne также способен держать в одной руке предметы весом до полутора килограмм.

На презентации Xiaomi в Пекине CyberOne самостоятельно, медленными шагами, вышел на сцену, неся в одной руке цветок. Робот вручил его главе Xiaomi Лэй Цзюню. Руководитель компании спросил, что умеет делать CyberOne. «Я только учусь ходить, поэтому моя нижняя часть тела нестабильна. Я также отрабатываю приемы кунг-фу», — ответил робот (Xiaomi подчеркивает, что он способен на «программирование через демонстрацию» — разучивать движения, наблюдая за человеком). CyberOne согласился сделать селфи с главой Xiaomi, после чего медленно ушел со сцены.

Презентация CyberOne в Пекине Xiaomi

Лэй Цзюнь сообщил, что один CyberOne будет стоить от 600 до 700 тысяч юаней (около 89-104 тысяч долларов). Компания пока не собирается налаживать массовое производство робота-гуманоида. Это второй робот, который изготовили в подразделении Xiaomi Robotics Lab — в августе 2021 года компания представила четвероногого CyberDog, который умеет делать сальто и напоминает робота-пса Spot от Boston Dynamics. CyberDog появился в продаже за 1500 долларов.

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В августе 2021 года основатель Tesla Илон Маск сообщил, что в 2022 году компания представит прототип робота-гуманоида Tesla Bot, заявленные высота и вес которого сравнимы с данными CyberOne от Xiaomi. Глава Tesla говорил, что дружелюбный робот будет выполнять «скучные» дела, например, ходить в магазин за продуктами. Во время презентации, которую вел Маск, на сцене выступил актер в костюме Tesla Bot. Маск пока не комментировал презентацию CyberOne.

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