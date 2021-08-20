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Компания по производству электромобилей Tesla создаст робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого может появиться уже в 2022 году. Об этом основатель и гендиректор компаний Илон Маск сообщил, выступая на Дне искусственного интеллекта Tesla в Калифорнии.

Tesla Bot основан на тех же чипах и датчиках, которые используют в автомобилях Tesla для автономного вождения. «В принципе, если подумать, что мы сейчас делаем с автомобилями, то Tesla, возможно, является крупнейшей в мире робототехнической компанией, потому что наши автомобили — это как полуразумные роботы на колесах», — сказал Маск.

В основе антропоморфного робота лежит полностью автономный компьютер и нейронные сети, способные распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота Tesla Bot составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией. Он сможет развивать скорость до восьми километров в час. Tesla создает робота так, чтобы люди смогли одолеть его или убежать от него, отмечает CNBC.

Илон Маск рассказал, что дружелюбный робот будет выполнять «скучные» дела, которыми меньше всего любят заниматься люди. Например, он сможет ходить в магазин за продуктами. Маск отметил, что поначалу робот может работать не так, как задумывается.

Во время презентации на сцене выступил актер в костюме Tesla Bot, который энергично танцевал под песню «Everywhere» Lil Nate Dogg (она же звучала в мультсериале Netflix «Любовь, смерть, роботы»). Илон Маск отметил, что актер не был настоящим роботом, но «Tesla Bot будет настоящим».

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