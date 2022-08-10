В Небраске мать и дочь обвинили в незаконном аборте. Дело построено на их переписке, которую полиции предоставил Facebook

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Акция в поддержку права женщин на аборт. Город Линкольн, штат Небраска, 4 июля 2022 года Kenneth Ferriera / Lincoln Journal Star / AP / Scanpix / LETA

Двум жительницам штата Небраска предъявили обвинение в совершении незаконного аборта после того, как передал их переписку сотрудникам полиции.

Расследование дела против 41-летней Джессики Берджесс и ее 17-летней дочери Селесты началось в конце апреле 2022 года. Тогда в полицию Норфолка поступила информация, что у несовершеннолетней Селесты Берджесс на 23-й неделе беременности случился выкидыш и что она похоронила ребенка в неположенном месте.

Детектив встретился с семьей Берджесс, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Ему рассказали, что у Селесты рано утром случился выкидыш, после чего, пишет издание Lincoln Journal-Star, она и ее мать положили мертворожденного в пластиковый пакет. Затем они похоронили его в нескольких километрах от города. Им помогал 22-летний мужчина, чье имя журналисты не называют.

29 апреля Джессика и Селеста Берджесс показали следователям место, где они закопали тело. Мужчина, который им в этом помогал, сообщил полицейским, что перед захоронением Джессика и Селеста пытались сжечь плод. Эксгумация тела показала, что ребенок был, предположительно, мертворожденным. Также были обнаружены следы ожогов.

Патологоанатом не смог установить точную причину смерти. В его заключении сказано: «Легкие плода не содержат признаков того, что в них когда-либо был воздух». Это согласуется с версией о мертворождении, но патологоанатом также отметил, что помещение плода в пластиковый пакет могло привести к асфиксии.

Чтобы точно установить, был ли ребенок мертворожденным или он умер от асфиксии, детектив обратился в суд. Он попросил предоставить ему ордер на доступ к переписке, которую подозреваемые вели в фейсбуке. Суд поддержал это решение, и соцсеть предоставила все необходимые данные.

С помощью полученной переписки полицейские установили, что Селеста Берджесс сделала незаконный аборт (в штате Небраска аборты разрешены до 20-й недели беременности). Согласно данным следствия, ее мать приобрела препарат для прерывания беременности и объяснила своей дочери, как его использовать.

В начале июня Джессике и Селесте Берджесс предъявили обвинения в сокрытии мертвого человеческого тела, что является тяжким преступлением, а также в сокрытии информации о смерти человека и даче ложных показаний. Через месяц прокурор округа Мэдисон выдвинул еще два обвинения — в совершении аборта на сроке более 20 недель и совершении аборта без необходимой врачебной лицензии. Обе подозреваемые свою вину отрицают.

Facebook выпустил специальное заявление в связи с публикациями об участии компании в расследовании этого дела. Компания сообщила, что когда к ней обратились сотрудники правоохранительных органов, они расследовали дело о захоронении мертворожденного и попытке сжечь тело. Аборт в запросе, утверждает Facebook, не упоминался вовсе.

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