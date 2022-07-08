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В США в ночь на 7 июля неизвестные взрывом повредили гранитный монумент, известный как Скрижали Джорджии. Установленная более 40 лет назад конструкция представляла собой шесть плит, на которых было выгравировано 10 философских принципов. Скрижали были одной из самых загадочных достопримечательностей страны, с ней были связаны многочисленные конспирологические теории. После взрыва власти штата приняли решение в целях безопасности демонтировать оставшиеся части монумента, имя создателя которого так и осталось неизвестным.

Создателя монумента видели только два человека. И лишь один из них знал, как его зовут

Монумент из шести гранитных плит был установлен на вершине холма в городе Элбертон на севере штата Джорджия в 1980 году. Его высота достигала почти шести метров, а общий вес составлял более 100 тонн. На плитах было высечено 10 наставлений человечеству на языках, включая русский, а также небольшое послание на . По задумке создателя, этот монумент должен был послужить руководством для будущих поколений в восстановлении цивилизации, которую в ближайшем будущем ожидал неминуемый конец.

Кем был человек, заказавший строительство монумента, до сих пор неизвестно. Он приехал в Элбертон в 1979 году, представившись Робертом Крисченом, и его видели лишь двое — Джо Фендли, руководитель фирмы, занимавшейся сооружением памятника, и руководитель местного банка Уайатт Мартин, который позже стал поверенным Крисчена в реализации проекта. Мартин был единственным, кто знал настоящее имя заказчика.

В беседе с журналистами Мартин описывал его как хорошо образованного мужчину в дорогом костюме, которого «сразу воспринимаешь серьезно». По словам банкира, заказчик рассказывал ему, что проект монумента он и его единомышленники разрабатывали в большом секрете на протяжении 20 лет, и поэтому настаивал на полной анонимности. Он взял с банкира обещание никогда не раскрывать его настоящего имени и уничтожить всю документацию после того, как работа будет завершена.

«Люди спрашивают меня, не тяжело ли быть единственным, кто знает, кем он [Роберт Крисчен] на самом деле был? — говорил 82-летний Мартин в 2013 году. — Они могли бы приставить пистолет к моей голове и убить меня, но я бы никогда не раскрыл его настоящее имя. В моем возрасте и в моей профессии приходится придерживаться обещаний о конфиденциальности».

Создатель монумента задумывал его как «руководство для будущих поколений». Чтобы они создали лучшую цивилизацию

Во время первой встречи Крисчен описал свой замысел Джо Фендли, руководителю строительной компании. Он сказал, что монумент должен будет выполнять функции компаса, календаря и часов, а также станет руководством для будущих поколений, которые смогли бы, благодаря его наставлениям, создать лучшую цивилизацию, чем та, которая должна была «вот-вот разрушить себя». Для этого на скрижалях было высечено более четырех тысяч слов на разных языках. На вертикальных панелях было оставлено 10 наставлений, а на верхней плите на древних языках было выгравировано: «Да послужат эти скрижали заветом Веку Разума».

Текст заповедей на русском был таким:

Пусть земное население никогда не превышает 500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с природой. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества. Найдем новый живой язык, способный объединить человечество. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью. Не будьте раком для Земли, природе тоже оставьте место!

Монумент был официально открыт в марте 1980 года, и ведущий церемонии прочел перед собравшимися послание Крисчена и его единомышленников:

Чтобы избежать споров, мы, спонсоры Скрижалей Джорджии, даем людям простое послание на настоящее и будущее. Мы верим, что полученные нами знамения верны и не требуют никаких подтверждений.

Местных жителей монумент пугал. А когда о нем узнали за пределами Джорджии — появились конспирологические теории

Слухи вокруг монумента стали появляться еще во время его возведения. Так, сотрудники элбертонской гранитной ассоциации практически с самого начала подозревали, что никакого Роберта Крисчена не существует, а строительство Скрижалей Джорджии задумали сами Джо Фендли и Уайатт Мартин. Вскоре сплетни настолько распространились, что оба мужчины согласились пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность. Несмотря на это, местные жители продолжали говорить, что Фендли и Мартин занимаются «дьявольской работой». Многие опасались, что оккультисты начнут совершать жертвоприношения на монументе.

Через некоторое время памятник стал привлекать внимание людей за пределами Элбертона. Тогда же начали появляться самые разные спекуляции вокруг персоны Роберта Крисчена и толкования оставленных на камне заповедей. Так, многие проводили параллели между написанными принципами и нацистов, обращая внимание на наставление о сохранении популяции человечества в пределах 500 миллионов и «разумной регуляции рождаемости». Священников насторожила заповедь о создании , а местные жители были обеспокоены оккультными группами, которые стали приезжать к монументу. Некоторые конспирологи предполагали, что скрижали были созданы обществом , а другие говорили, что Крисчен принадлежал к некоему «тайному обществу Люцифера».

Guardian News

Уайатт Мартин — единственный, кто знал тайну Роберта Крисчена, — про все эти гипотезы говорил, что это вещи, «которые заставляют его хотеть рассказать всем, что он знает». По словам бывшего банкира, он поддерживал контакт с Крисченом на протяжении многих лет после завершения строительства, а последнее письмо от него он получил накануне теракта 11 сентября 2001 года.